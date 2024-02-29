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  4. Herkes kendini hazırlasın sıcaklar, geliyor! 1 derece büyük risklere gebe: 2024'te rekoru göreceğiz

Herkes kendini hazırlasın sıcaklar, geliyor! 1 derece büyük risklere gebe: 2024'te rekoru göreceğiz

29.02.2024 12:48
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Geçtiğimiz yaz yaşanan sıcaklıklar birçok vatandaşı şaşırtmıştı. Kış aylarının da etkisini geç göstermesi 2024 yazının nasıl geçeceğini merak ettirmişti. Konuyla ilgili Prof. Dr. Şermin Tağıl'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Sıcaklıkları takip eden Tağıl 2024 yazında rekor artış görebileceğimiz söyledi. Tağıl ayrıca sıcaklıklardaki 1 derecenin büyük risklere neden olabildiğini vurguladı. İşte detaylar...

Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, geçen ocak ayında bütün okyanusların 21,1 santigrat dereceyle ağustos rekorunu egale ettiğini belirterek, "Şimdiki durum ve kış boyunca izlediğimiz okyanus sıcaklıkları bize 2024 yazında rekorlarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor." dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN ETKİSİ ARTIYOR

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Tağıl, AA muhabirine, gittikçe artan iklim değişikliğinin etkilerinin günlük hayatta daha fazla hissedilmeye başladığını ifade etti. Deniz suyu sıcaklığının yaz aylarından beri ortalamanın altına düşmediğini belirten Tağıl, şöyle konuştu: "Bu yıl deniz suyu sıcaklıkları ağustos ayında 21,1 santigrat dereceyle uzun dönemli rekor kırdı. Yazdan bu yana deniz yüzey suyu soğumadan her zaman ortalamanın üstünde seyretti. Geçen ocak ayında bütün okyanuslar 21,1 santigrat dereceyle ağustos rekorunu egale etti.

ORTALAMALAR ÜST SEVİYEDE DEVAM EDİYOR

ORTALAMALAR ÜST SEVİYEDE DEVAM EDİYOR

Şubat ayında da deniz yüzeyi sıcaklıklarının yüksek seyrettiğini görüyoruz. Bu böyle giderse temmuz ve ağustos aylarında daha da yüksek deniz suyu sıcaklıklarıyla karşılaşacağız. Geçen yıl El Nino yılına girdik buna bağlı bir yüzey sıcaklık artışıydı. El Nino ocak ayıyla birlikte kesintiye uğradı, şimdi La Nina'ya doğru bir geçiş öngörüyor ama hala okyanus sularının neden ortalamanın üstünde seyrettiğini tam olarak söyleyemiyoruz."

1 DERECE BİLE BÜYÜK RİSKLERE GEBE

1 DERECE BİLE BÜYÜK RİSKLERE GEBE

Paris İklim Anlaşması ile küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece ile sınırlandırmanın, mümkünse de 1,5 derecenin altında tutmanın amaçlandığını anımsatan Şermin Tağıl, sıcaklıklardaki 1 derecenin büyük risklere neden olabildiğini dile getirdi.

2024'TE REKORLA KARŞILAŞABİLİRİZ

2024'TE REKORLA KARŞILAŞABİLİRİZ

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının sınır değerine ulaşmak üzere olduğunu vurgulayan Tağıl, "Böyle giderse yazın hem deniz yüzeyi sıcaklıkları hem de kara sıcaklıkları Paris Anlaşması'yla öngörülen 1,5 santigrat derece sıcaklık değerini aşma ihtimali yüksek gözüküyor. Rekorlardan söz ediyoruz ama uzun süreli tahminlerde yanılma payı tabii ki ihtimal dahilinde. Şimdiki durum ve kış boyunca izlediğimiz okyanus sıcaklıkları bize 2024 yazında rekorlarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

OCAK AYI ORTALAMASI DA ARTTI

OCAK AYI ORTALAMASI DA ARTTI

Deniz yüzey sıcaklıklarının bu kadar yüksek seyretmesinin kara yüzeylerini de etkilediğini ve aynı zamanda derin okyanus ve deniz sularının da ısınmasına neden olduğunu anlatan Tağıl, okyanuslardaki ısı artışının deniz ekosistemleri üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu belirtti. Türkiye'de kış mevsiminde ortalamaların üzerinde sıcaklıkların yaşandığını hatırlatan Tağıl, 2020 yılına kadar 2,9 derece olan ocak ayı ortalama sıcaklığının 2024 yılında 5 derecelere kadar yükseldiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
yaz rekor sıcaklık
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