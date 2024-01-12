Hipokrat'ın 1 numaralı reçetesiydi 'Tıbbın babası'nın bile yüzyıllar önce önerdiği o mucize besin! Kabızlık son buluyor, enfeksiyonlar bitiyor

Tıp dünyasına benzersiz katkıları olan ve 'tıbbın babası' olarak bilinen Hipokrat'ın tedavilerinde doğal besinlerden sık sık yararlandığı biliniyor. Ancak o doğal besinlerden bir tanesi var ki adeta Hipokrat'ın bir numaralı reçetesi. Hipokrat'ın enfeksiyonların giderilmesinden başlayarak pek çok rahatsızlık için kullandığı sirke, vücuda çok önemli faydalar sağlıyor.
İşte beslenme düzenine eklemenizle büyük etkiler görebileceğiniz sirkenin yararları...
Rutin sirke tüketiminin, LDL-kolesterol ve trigliserid seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Bu özelliği sayesinde sirke, kalp ve damar sağlığının korunmasına olumlu katkılarda bulunabilir.
Belirli aralıklarla tüketilen sirkenin, kan şekerini ve insülin seviyelerini düzenlemede olumlu etkileri olabilir.
Laboratuvar fareleri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, sirke tüketiminin tansiyonu düşürücü etkisi olduğu rapor edilmiştir. Sirkenin çeşitli aromalarının yemeklerde lezzet arttırıcı olarak kullanılması, bireylerin tuz alımını azaltmalarını sağlayarak tansiyonu dolaylı bir şekilde düşürebilir.
Sirke tüketmenin iştahı bastırdığı düşünülür. Araştırmalara göre, sirkedeki asetik asidin mide boşalmasını geciktirici bir etkiye sahip olduğu ve aynı zamanda metabolizma hızını arttırdığı düşünülür. İştahın kontrol altına alınması, besinlerin mide içinde daha uzun süre kalması ve metabolizma hızının artması, besin alımını azaltıp kilo kontrolünü destekleyebilir.