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    4. Hipokrat'ın 1 numaralı reçetesiydi 'Tıbbın babası'nın bile yüzyıllar önce önerdiği o mucize besin! Kabızlık son buluyor, enfeksiyonlar bitiyor

    Hipokrat'ın 1 numaralı reçetesiydi 'Tıbbın babası'nın bile yüzyıllar önce önerdiği o mucize besin! Kabızlık son buluyor, enfeksiyonlar bitiyor

    12.01.2024 14:40 | Son Güncelleme:
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    'Tıbbın babası' olarak anılan ve 'yemin'iyle bilinen Hipokrat'ın dahi tedavilerinde sık sık kullandığı mucize besin pek çok rahatsızlığa iyi geliyor, sağlığa ciddi faydalar sağlıyor. Hipokrat'ın genel tedavilerinin içinde yer alan sirke; cilt sağlığına, bağırsak sağlığına, iştahın baskılanmasına ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabiliyor. İşte sirkenin vücuda birbirinden özel yararları...

    Tıp dünyasına benzersiz katkıları olan ve 'tıbbın babası' olarak bilinen Hipokrat'ın tedavilerinde doğal besinlerden sık sık yararlandığı biliniyor. Ancak o doğal besinlerden bir tanesi var ki adeta Hipokrat'ın bir numaralı reçetesi. Hipokrat'ın enfeksiyonların giderilmesinden başlayarak pek çok rahatsızlık için kullandığı sirke, vücuda çok önemli faydalar sağlıyor.

    MUCİZE BESİN SİRKENİN FAYDALARI

    İşte beslenme düzenine eklemenizle büyük etkiler görebileceğiniz sirkenin yararları...

    KÖTÜ KOLESTEROL

    KÖTÜ KOLESTEROL

    Rutin sirke tüketiminin, LDL-kolesterol ve trigliserid seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Bu özelliği sayesinde sirke, kalp ve damar sağlığının korunmasına olumlu katkılarda bulunabilir.

    KAN ŞEKERİ

    KAN ŞEKERİ

    Belirli aralıklarla tüketilen sirkenin, kan şekerini ve insülin seviyelerini düzenlemede olumlu etkileri olabilir. 

    YÜKSEK TANSİYON

    YÜKSEK TANSİYON

    Laboratuvar fareleri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, sirke tüketiminin tansiyonu düşürücü etkisi olduğu rapor edilmiştir. Sirkenin çeşitli aromalarının yemeklerde lezzet arttırıcı olarak kullanılması, bireylerin tuz alımını azaltmalarını sağlayarak tansiyonu dolaylı bir şekilde düşürebilir.

    İŞTAH BASKILAYARAK KİLO KONTROLÜ

    İŞTAH BASKILAYARAK KİLO KONTROLÜ

    Sirke tüketmenin iştahı bastırdığı düşünülür. Araştırmalara göre, sirkedeki asetik asidin mide boşalmasını geciktirici bir etkiye sahip olduğu ve aynı zamanda metabolizma hızını arttırdığı düşünülür. İştahın kontrol altına alınması, besinlerin mide içinde daha uzun süre kalması ve metabolizma hızının artması, besin alımını azaltıp kilo kontrolünü destekleyebilir.

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