Hipokrat'ın 1 numaralı reçetesiydi 'Tıbbın babası'nın bile yüzyıllar önce önerdiği o mucize besin! Kabızlık son buluyor, enfeksiyonlar bitiyor

Tıp dünyasına benzersiz katkıları olan ve 'tıbbın babası' olarak bilinen Hipokrat'ın tedavilerinde doğal besinlerden sık sık yararlandığı biliniyor. Ancak o doğal besinlerden bir tanesi var ki adeta Hipokrat'ın bir numaralı reçetesi. Hipokrat'ın enfeksiyonların giderilmesinden başlayarak pek çok rahatsızlık için kullandığı sirke, vücuda çok önemli faydalar sağlıyor.