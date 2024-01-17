KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. İç çamaşırlarındaki gizli tehlike! Kendinizi fark etmeden kısırlaştırıyor olabilirsiniz! Araştırmalar sonucu ortaya çıktı

    İç çamaşırlarındaki gizli tehlike! Kendinizi fark etmeden kısırlaştırıyor olabilirsiniz! Araştırmalar sonucu ortaya çıktı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    17.01.2024 16:02 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Günlük hayatta sıkça tercih edilen polyester iç çamaşırları rahatlığı ve dayanıklılığıyla bilinse de birçok kişi bu kumaşın içerdiği gizli tehlikelerden habersiz. Erkeklerin yanı sıra kadınları daha yakından ilgilendiren bu tehlike polyester iç çamaşırlarının kullanımının kısırlık riskini artırabileceğini gösteriyor. Peki bu durum nasıl ortaya çıkıyor? İşte detaylar...

    İç çamaşırı seçimleri genellikle konfor ve şıklık üzerine yapılıyor. Bazı araştırmalar iç çamaşırında kullanılan polyester kumaşının içerdiği kimyasallar nedeniyle kısırlık riski ile karşı karşıya bırakabileceğini ortaya koydu. Kendinizi fark etmeden bu tehlikeye maruz bırakmak istemiyorsanız iç çamaşırı seçimlerinizi gözen geçirmenizde fayda var.

    Polyester iç çamaşırları erkeklerde cildin nefes almasına izin vermeyerek ve fazla ısıtır.

    Bu madde cildinize sürtündükçe elektrostatik bir yük oluşturuyor ve bu da sperme ve iç organlara zarar veriyor.

    Ayrıca kadınları da etkileyebiliyor ve mantar oluşumunu destekleyebiliyor.

    Ciltte kaşıntı, dermatit ve egzama da yapabiliyor. Pamuk olan iç çamaşırları tercih etmek daha mantıklı olacaktır.

    Ayrıca British University'nin bir araştırmasına göre de polyesterler dünyayı en çok kirleten maddelerden bir tanesidir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    kısırlık iç çamaşırı sağlıklı yaşam tehlike polyester
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

    Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

    Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.