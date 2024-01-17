İç çamaşırlarındaki gizli tehlike! Kendinizi fark etmeden kısırlaştırıyor olabilirsiniz! Araştırmalar sonucu ortaya çıktı

İç çamaşırı seçimleri genellikle konfor ve şıklık üzerine yapılıyor. Bazı araştırmalar iç çamaşırında kullanılan polyester kumaşının içerdiği kimyasallar nedeniyle kısırlık riski ile karşı karşıya bırakabileceğini ortaya koydu. Kendinizi fark etmeden bu tehlikeye maruz bırakmak istemiyorsanız iç çamaşırı seçimlerinizi gözen geçirmenizde fayda var.
Polyester iç çamaşırları erkeklerde cildin nefes almasına izin vermeyerek ve fazla ısıtır.
Bu madde cildinize sürtündükçe elektrostatik bir yük oluşturuyor ve bu da sperme ve iç organlara zarar veriyor.
Ayrıca kadınları da etkileyebiliyor ve mantar oluşumunu destekleyebiliyor.
Ciltte kaşıntı, dermatit ve egzama da yapabiliyor. Pamuk olan iç çamaşırları tercih etmek daha mantıklı olacaktır.
Ayrıca British University'nin bir araştırmasına göre de polyesterler dünyayı en çok kirleten maddelerden bir tanesidir.