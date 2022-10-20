İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

Karbonatı sadece yemek ve temizlik alanında kullanıyorsanız şimdi yeni özelliklerini öğrenmeye hazır olun. Kabartma tozunun sağlık üzerinde etkilerini öğrendikçe şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

BİR KAŞIĞI MUCİZELER YARATIR

NASIRLARDAN KURTULMANIZA YARDIMCI OLUR Sizi A'dan B'ye götüren ayaklarınızın bol bol sevgiye ihtiyacı vardır, ancak ne yazık ki insan vücudunda en çok ihmal edilen özelliklerdir. Nasır, sağlığınıza özellikle herhangi bir tehdit oluşturmaz, ancak ağrılı olabilirler. Sadık dostunuz karbonatlı su yine sizi kurtarmak için bekliyor. Nasırlı bölgeleri karbonatlı suya batırın ve yumuşamasını bekleyin. Sonrasında bebek gibi yumuşak tabanlarınızın keyfini çıkarın!

BOĞAZ AĞRISINI RAHATLATIR Hepimiz hayatımızın bir noktasında boğaz ağrısı yaşamışızdır. Genel olarak, soğuk algınlığı veya grip olabileceğini tahmin ederek sonuçlara atlamaya başlarız, hatta belki de alerjik reaksiyonları saptamaya çalışmak için gün boyunca tükettiğimiz her şeyi yeniden değerlendirmeye başlarız. Ya da bu sorunun hızlı ve kolay bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Karbonat ve su karışımını boğazınızın arkasına gargara yapın ve kısa sürede sakinleşeceksiniz.

REFLÜYÜ RAHATLATIR Yani asit reflü ile mücadele için anında çalışan birçok ticari ürün olduğunu biliyor musunuz? Ancak bu çözümler oldukça pahalı olabilir veya elinizde yoksa? Evet, tahmin ettiniz – 1 bardak su ile seyreltilmiş bir çay kaşığı karbonat, mide asidinizi nötralize ederek mide ekşimesi rahatsızlığına neden olduğu için daha etkili olmasa da aynı derecede etkilidir. Ve neredeyse anında.

BÖCEK ISIRIKLARINI TEDAVİ EDER Küçük yaratıkların neden olduğu sokmaları ve kaşıntıyı gidermeye odaklanan piyasadaki kremlerin çoğu bikarbonat içerir, öyleyse neden kendi evinizde bikarbonat ve su ile kendi karışımınızı yapmıyorsunuz? Özellikle hazırlıksız yakalanırsanız, sadece arkadaşımız karbonat isteyin. Karbonat her gün cildinize sürmeniz pek tavsiye edilmese de, ara sıra böcek ısırıkları gibi birkaç faydalı amaç için tavsiye edilir.