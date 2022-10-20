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  4. İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

20.10.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karbonatı hayatınızın her alanında kullanabilirsiniz. Temizlik, sağlık, cilt bakımı... Keklerin mükemmel şekilde kabarmasını sağlar, pişilere lezzet verir. Bu kadar çok yönlü ve ekonomik fiyatlı olan karbonatın mucizelerinden şimdiye kadar faydalanmadıysanız bundan sonra değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ter kokusu, ağız kokusu, boğaz ağrısı başta olmak üzere birçok sağlık sorununu karbonatla çözebilirsiniz.

Karbonatı sadece yemek ve temizlik alanında kullanıyorsanız şimdi yeni özelliklerini öğrenmeye hazır olun. Kabartma tozunun sağlık üzerinde etkilerini öğrendikçe şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

BİR KAŞIĞI MUCİZELER YARATIR

NASIRLARDAN KURTULMANIZA YARDIMCI OLUR

NASIRLARDAN KURTULMANIZA YARDIMCI OLUR
Sizi A'dan B'ye götüren ayaklarınızın bol bol sevgiye ihtiyacı vardır, ancak ne yazık ki insan vücudunda en çok ihmal edilen özelliklerdir. Nasır, sağlığınıza özellikle herhangi bir tehdit oluşturmaz, ancak ağrılı olabilirler. Sadık dostunuz karbonatlı su yine sizi kurtarmak için bekliyor. Nasırlı bölgeleri karbonatlı suya batırın ve yumuşamasını bekleyin. Sonrasında bebek gibi yumuşak tabanlarınızın keyfini çıkarın!

BOĞAZ AĞRISINI RAHATLATIR

BOĞAZ AĞRISINI RAHATLATIR
Hepimiz hayatımızın bir noktasında boğaz ağrısı yaşamışızdır. Genel olarak, soğuk algınlığı veya grip olabileceğini tahmin ederek sonuçlara atlamaya başlarız, hatta belki de alerjik reaksiyonları saptamaya çalışmak için gün boyunca tükettiğimiz her şeyi yeniden değerlendirmeye başlarız. Ya da bu sorunun hızlı ve kolay bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Karbonat ve su karışımını boğazınızın arkasına gargara yapın ve kısa sürede sakinleşeceksiniz.

REFLÜYÜ RAHATLATIR

REFLÜYÜ RAHATLATIR
Yani asit reflü ile mücadele için anında çalışan birçok ticari ürün olduğunu biliyor musunuz? Ancak bu çözümler oldukça pahalı olabilir veya elinizde yoksa? Evet, tahmin ettiniz – 1 bardak su ile seyreltilmiş bir çay kaşığı karbonat, mide asidinizi nötralize ederek mide ekşimesi rahatsızlığına neden olduğu için daha etkili olmasa da aynı derecede etkilidir. Ve neredeyse anında.

BÖCEK ISIRIKLARINI TEDAVİ EDER

BÖCEK ISIRIKLARINI TEDAVİ EDER
Küçük yaratıkların neden olduğu sokmaları ve kaşıntıyı gidermeye odaklanan piyasadaki kremlerin çoğu bikarbonat içerir, öyleyse neden kendi evinizde bikarbonat ve su ile kendi karışımınızı yapmıyorsunuz? Özellikle hazırlıksız yakalanırsanız, sadece arkadaşımız karbonat isteyin. Karbonat her gün cildinize sürmeniz pek tavsiye edilmese de, ara sıra böcek ısırıkları gibi birkaç faydalı amaç için tavsiye edilir.

AYAKLARI YUMUŞACIK YAPAR

AYAKLARI YUMUŞACIK YAPAR
Ayaklarımıza çoğu zaman hak ettikleri ilgiyi göstermiyoruz ve çoğu aktivitemizde gün boyunca baskının çoğunu gerçekten alıyorlar, bu yüzden bazen yorulmaları veya incinmeleri şaşırtıcı değil. Öyleyse neden onları biraz şımartmıyorsunuz? Sonuçta, bizi bütün gün ayakta tutan sütunların temeli onlar! Büyük bir leğenin içine ılık su ve karbonat ekleyin. Ayaklarınızı 20 dakikadan az olmamak üzere suda tutun.
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Anahtar Kelimeler:
karbonat nasır

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