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    4. İkinci el mağazasında görüp bayıldığı kalemliğin önceden ne için kullanıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

    İkinci el mağazasında görüp bayıldığı kalemliğin önceden ne için kullanıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    12.02.2024 14:19 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada paylaşılan bir video, kullanıcıları şaşırtarak hem büyük ilgi çekti hem de çok sayıda yorum gelmesine neden oldu. Avustralyalı bir kadın, bir ikinci el mağazasına gittiğinde gördüğü mermer kalemliğe adeta hayran oldu. Ancak ikinci el ürünlerin satıldığı o mağazada; kalemliğin altını çevirince gördüğü şeyle büyük bir şok yaşadı.

    Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. İkinci el mağazasından alışveriş yapan bir kadın, karşılaştığı şeyle büyük şok yaşarken başkalarını da uyarmayı ihmal etmedi.

    İKİNCİ EL MAĞAZASINDA GÖRDÜĞÜ 'MUHTEŞEM KALEMLİĞİN' ASLINDA NE OLDUĞUNU BÖYLE ÖĞRENDİ

    Avustralyalı bir kadın, mermer kalemlik olarak satılan bilindik bir market zincirinin tuvalet fırçası kabına rastladıktan sonra, ikinci el alışveriş yaparken herkesi 'dikkatli olmaları' konusunda uyardı.

    Yerel bir ikinci el mağazasına göz atan kadın, 22 dolarlık fiyat etiketine sahip ürünü fark etti.

    ALTTAKİ ETİKETİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

    ALTTAKİ ETİKETİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

    Ancak altındaki etiketi çıkarılmamıştı ve etikete bakınca bunun aslında bir tuvalet fırçası kabı olduğunu fark etti.

    Sosyal medyada paylaşılan TikTok videosunda kadın "Burada sadece bu mermer kalemliğe hayranlıkla bakıyorum... onların düşündüğü mermer kalem kalemliğe" dedi.

    "BİR TUVALET FIRÇASI AMA MERMER KALEMLİK OLARAK TANITILIYOR"

    "BİR TUVALET FIRÇASI AMA MERMER KALEMLİK OLARAK TANITILIYOR"

    Kadın devamında "Tersine çevirince; market zincirinin tuvalet fırçası! Kelimenin tam anlamıyla bir tuvalet fırçası ama mermer kalemlik olarak tanıtılıyor" ifadelerini kullandı.

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    alışveriş ikinci el eo
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