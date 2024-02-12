İkinci el mağazasında görüp bayıldığı kalemliğin önceden ne için kullanıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. İkinci el mağazasından alışveriş yapan bir kadın, karşılaştığı şeyle büyük şok yaşarken başkalarını da uyarmayı ihmal etmedi.
Avustralyalı bir kadın, mermer kalemlik olarak satılan bilindik bir market zincirinin tuvalet fırçası kabına rastladıktan sonra, ikinci el alışveriş yaparken herkesi 'dikkatli olmaları' konusunda uyardı.
Yerel bir ikinci el mağazasına göz atan kadın, 22 dolarlık fiyat etiketine sahip ürünü fark etti.
Ancak altındaki etiketi çıkarılmamıştı ve etikete bakınca bunun aslında bir tuvalet fırçası kabı olduğunu fark etti.
Sosyal medyada paylaşılan TikTok videosunda kadın "Burada sadece bu mermer kalemliğe hayranlıkla bakıyorum... onların düşündüğü mermer kalem kalemliğe" dedi.
Kadın devamında "Tersine çevirince; market zincirinin tuvalet fırçası! Kelimenin tam anlamıyla bir tuvalet fırçası ama mermer kalemlik olarak tanıtılıyor" ifadelerini kullandı.