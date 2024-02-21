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  4. İliç'teki liç yığını uzmanları bile ürküttü: "Dünyada rastlamadık! Bu inanılmaz bir rakam"

İliç'teki liç yığını uzmanları bile ürküttü: "Dünyada rastlamadık! Bu inanılmaz bir rakam"

21.02.2024 12:02 | Son Güncelleme:
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İliç'teki maden faciasında kaybolan 9 işçiden 8 gündür haber yok. Yeni heyelan tehlikesi nedeniyle bölgedeki çalışmalara da ara veriliyor. Bölgedeki durum KTÜ'den gelen heyeti de ürküttü. Prof. Dr. Hakan Ersoy, Anagold Madencilik'in işlettiği maden sahasında tespit edilen 257 metre yükseklikteki liç yığınına dünyada rastlamadıklarını belirtip "Bu inanılmaz bir rakam" dedi. Ayrıca bu seviyenin 'kontrol edilebilir'in üzerinde olması da ihmaller zincirini ortaya koydu.

KTÜ'den İliç'te maden faciasının yaşandığı bölgeye giden heyet LİDAR teknolojisine sahip insansız hava aracıyla ölçüm ve incelemeler yaptı. Prof. Dr. Hakan Ersoy, liç yığını yükseliğinin dünya ortalamasının çok çok üstünde olduğunu, kendilerinin de ürktüğünü belirtti ve "Kontrol edilemeyen bir 'liç yığını'nda su içeriğinin fazla olup, üretim sahasındaki patlatmalara çok yakın bir noktada yığılması, felaketi de beraberinde getirdi" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat'ta kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan vadiye doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. İşçilere ulaşabilmek için Erzincan başta olmak üzere Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'nden gelen AFAD ekipleri de görev aldı. Ekiplerin çalışmalarında işçilere ulaşılamadı.

KANADALI YÖNETİCİ DAHİL 6 TUTUKLAMA

KANADALI YÖNETİCİ DAHİL 6 TUTUKLAMA

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, koordinasyonunda İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; sorumlu oldukları değerlendirilen, aralarında ilgili şirketin Kanada uyruklu yöneticisinin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

KTÜ'LÜ BİLİM HEYETİNDEN RAPOR

KTÜ'LÜ BİLİM HEYETİNDEN RAPOR

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (UYGAR) bilim insanları, Erzincan'a giderek AFAD koordinasyonunda maden sahasında heyelanın nedenini belirlemek üzere, incelemelerde bulundu. UYGAR Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy ve beraberindeki akademisyenler Prof. Dr. Hakan Ersoy, Prof. Dr. Kerim Aydıner, Doç. Dr. Zekai Angın, Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Sünnetci ve Öğretim Görevlisi Dr. Murat Karahan, LİDAR teknolojisine sahip insansız hava aracı ile ölçümler gerçekleştirdi. Felaketin yaşanma nedenlerini ortaya koymak için rapor da hazırlayan heyetin incelemelerinde; ‘liç yığını’ yüksekliğinin, kontrol edilebilir seviyenin üzerinde olduğu saptandı.

"ANALİZLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

"ANALİZLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

UYGAR Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, yapılan çalışmaya ilişkin bir rapor hazırladıklarını belirterek; incelemenin detaylarını ve elde ettikleri sonuçları aktardı. Prof. Dr. Ersoy, maden sahasında 3 boyutlu ölçüm ve inceleme yaptıklarını ifade ederek, "KTÜ olarak felaketin ardından araştırma yapmak üzere sahadaydık. Oraya gitmemizdeki ilk hedef, heyelanın neden geliştiğini ortaya koymak ve bir daha bu tür felaketlerin meydana gelmemesi yönünde veri toplamaktı. Bunun için de rektörlüğümüzün merkezimiz bünyesine kazandırdığı LİDAR entegre insansız hava aracımızla 3 boyutlu veriler, sayısal analizlerin yer aldığı bir inceleme yaptık.

Maden sahasında AFAD koordinasyonunda arazinin sayısal ve 3 boyutlu modelini elde etmek için yaklaşık 4 saatlik bir uçuş gerçekleştirdik. En önemli amacımız elde ettiğimiz verileri kullanarak geriye dönük analizlerle heyelanın nedenlerine ulaşmaktı. Şu anda analizlerimiz devam ediyor. Nihai noktaya geldik, oluşturduğumuz raporu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan İliç maden faciası
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