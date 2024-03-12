İlişkinizi mahvedecek 6 davranış! Sağlıklı bir ilişki için bunları sakın yapmayın

Bir ilişkiyi sağlıklı ve mutlu tutmak, çiftlerin birlikte çalışması gereken bir süreçtir. Bazı davranışlar ilişkiyi olumsuz etkileyebilir ve zamanla zarar verebilir. Sağlıklı bir ilişki için bu davranışlardan kaçınmak büyük öneme sahiptir. Bu davranışları tanıyarak, ilişkinizi daha sağlıklı ve mutlu bir seviyeye taşıyabilirsiniz. İşte ilişkinizi mahvedecek 6 davranış...

