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    4. İlişkinizi mahvedecek 6 davranış! Sağlıklı bir ilişki için bunları sakın yapmayın

    İlişkinizi mahvedecek 6 davranış! Sağlıklı bir ilişki için bunları sakın yapmayın

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.03.2024 12:07
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    İlişkilerde sağlıklı iletişim ve davranışlar ilişkinin devamlılığı için hayati öneme sahiptir. Bazı davranışlar ilişkileri olumsuz etkileyerek kötü sonuçlara neden olabilir. İlişkinizi mahvedecek 6 davranışı öğrenmek bu davranışlardan uzak durmanıza fayda sağlar. Sağlıklı bir ilişki için bu davranışlardan kaçınmak oldukça önemlidir. Bu davranışları tanıyarak ilişkinizi güçlendirebilir ve sağlıklı bir ilişki için ilk adımı atabilirsiniz.

    Bir ilişkiyi sağlıklı ve mutlu tutmak, çiftlerin birlikte çalışması gereken bir süreçtir. Bazı davranışlar ilişkiyi olumsuz etkileyebilir ve zamanla zarar verebilir. Sağlıklı bir ilişki için bu davranışlardan kaçınmak büyük öneme sahiptir. Bu davranışları tanıyarak, ilişkinizi daha sağlıklı ve mutlu bir seviyeye taşıyabilirsiniz. İşte ilişkinizi mahvedecek 6 davranış...

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    İlişkileri zedeleyebilecek bazı davranışlar bulunuyor. Bunlar arasından öne çıkan 6 davranış şu şekilde;

    Karşılıklı ya da tek taraflı olarak sınırlarını ihlal etmek, buna istinaden saygının azalması hatta bitmesi.

    Beklentilerin gerçek dışı olması.

    Karşıdaki insanın kendini geliştirmesine yardımcı olmak yerine özgüvenini düşürmek.

    Hem davranışlarıyla hem de hareketleriyle özür dileme davranışından kaçınmak.

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    ilişki sorunları Aşk çiftler
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