İlk ara tatil ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek? MEB açıkladı!

Bir haftalık dinlenme arası olan ilk ara tatil süreci, yarıyıl tatilinden önce uygulanıyor. MEB tarafından yayınlanan takvim ile öğrenci ve velilerin aklındaki ilk ara tatilin ne zaman olduğu sorusu yanıt buldu. İlk ara tatil için öğrenciler ve veliler geri sayıma geçti. İşte merak edilenler...