İlk ara tatil ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek? MEB açıkladı!

Bir haftalık dinlenme arası olan ilk ara tatil süreci, yarıyıl tatilinden önce uygulanıyor. MEB tarafından yayınlanan takvim ile öğrenci ve velilerin aklındaki ilk ara tatilin ne zaman olduğu sorusu yanıt buldu. İlk ara tatil için öğrenciler ve veliler geri sayıma geçti. İşte merak edilenler...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 15 Kasım'da başlayacak.
İlk ara tatili 19 Kasım'da sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
24 Ocak'ta başlayacak olan yarıyıl tatili 4 Şubat'a kadar sürecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.
Karneler 17 Haziran 2022’de verilecek.
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