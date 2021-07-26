İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar açılacak mı? İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar ne zaman açılacak?

İlkokul 1,2,3,4. sınıf öğrencilerinin ve öğrenci velilerinin gözleri, İlkokul 1,2,3,4. sınıfların açılıp açılmayacağına ilişkin MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Vaka sayılarının artması, eğitimin bu dönem de online olup olmayacağı konusunda araştırılma yapılmasına neden oluyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapmıştı. İşte ayrıntılar...

İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar ne zaman açılacak?

İlkokul 1,2,3,4. sınıfların açılmayacağına veya açılma tarihinin erteleneceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvim MEB tarafından duyuruldu. Takvime göre; 1. dönem 6 Eylül 2021 Pazartesi başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma sona eriyor.

İlkokul 1. sınıfa ve okul öncesi eğitime başlayacak öğrenciler için uyum eğitimi 31 Ağustos- 3 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021'de başlıyor.