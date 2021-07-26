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İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar açılacak mı? İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar ne zaman açılacak?

26.07.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatilinin bitmesine ve yeni eğitim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Geçtiğimiz eğitim döneminde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitim yapılmıştı. Bayram tatili nedeniyle koronavirüs vakaları arttı. Bunun ardından, bu dönem eğitimin yüz yüze mi yoksa online mı yapılacağı sorusu 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencileri ve öğrenci velileri tarafından merak konusu oldu. İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıfların açılıp açılmayacağı araştırılıyor.

İlkokul 1,2,3,4. sınıf öğrencilerinin ve öğrenci velilerinin gözleri, İlkokul 1,2,3,4. sınıfların açılıp açılmayacağına ilişkin MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Vaka sayılarının artması, eğitimin bu dönem de online olup olmayacağı konusunda araştırılma yapılmasına neden oluyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapmıştı. İşte ayrıntılar...

İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar ne zaman açılacak?

İlkokul 1,2,3,4. sınıfların açılmayacağına veya açılma tarihinin erteleneceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvim MEB tarafından duyuruldu. Takvime göre; 1. dönem 6 Eylül 2021 Pazartesi başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma sona eriyor.
İlkokul 1. sınıfa ve okul öncesi eğitime başlayacak öğrenciler için uyum eğitimi 31 Ağustos- 3 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021'de başlıyor.

İLKOKUL 1, 2, 3, 4. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İLKOKUL 1, 2, 3, 4. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Selçuk okulların açıklamasına ilişkin yaptığı açıklamada odak noktalarının okulların açılması olduğunu ifade ederek, "Tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." şeklinde konuştu.
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Ziya Selçuk
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