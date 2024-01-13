İnsanların sizi gizlice kıskandığını gösteren 5 işaret! Bunları yapıyorsa uzak durun

Verdiğin tepkileri, giydiklerini ve sahip olduklarını genelde negatif doğrultuda eleştirir. Ancak bir süre sonra eleştirdiği her şeyi kendi birebir taklit etmeye başlar. Tarzını, tavrını ve tepkilerini taklit eder. Kendine sorsan bunlar taklit değil, kendi fikri ve kendi keşfidir.