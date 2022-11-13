İnternet faturasını düşürmek mümkün! Bütçeyi sarsan internet faturalarını düşürme yöntemleri

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte her geçen gün değişime uğruyoruz. Teknolojiyle birlikte hayatımızda yer alan internet hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Ancak internetin sağladığı kolaylıklar sayesinde gün geçtikçe daha fazla kullanmamız faturaların yüklü gelmesine neden oluyor. İnternet faturasını düşürme yöntemlerini kullanarak tasarruf yapabilirsiniz.

İNTERNET FATURASI DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ

HARCANAN İNTERNET MİKTARINI KONTROL EDİN Mobil veri kullanıyorsanız sürekli bunu takip etmeniz gerekiyor. Hangi marka hat kullanıyorsanız, o hat size günlük olarak bildirim verebiliyor. Ya da bununla uğraşmak istemiyorsanız, telefonunuzdan da internet paketinizin ne kadar kaldığına bakabilirsiniz. Kabul, özellikle toplu taşımadayken trafikte geçirdiğimiz zamanı sosyal medyada geçirip kafa dağıtmak istiyoruz ama bu da paketten yiyor. Bu sebeple harcanan internet miktarını sürekli kontrol etmekte fayda var.

WI-FI'DE ÇALIŞTIR SEÇENEĞİNİ AÇIN Türkiye'de en çok kullanılan sosyal ağların başında, Facebook, Youtube, Instagram ve Twitter geliyor. Bu sosyal ağlar internet paketinizi doğru kullanmanız için size fayda sağlıyor. Örneğin, Facebook'ta ayarlar kısmından video ayarlarına girerek sadece Wi-Fi'de çalıştır bölümünü seçebilirsiniz. Biliyorsunuz arkada açık kaldığı takdirde sürekli mobil verinizden yiyecek ve kullandığınız paket hızlıca tükenecek. Basit ayarlarla bunun önüne geçebilirsiniz. Aynı işlemi Twitter ve Instagram hesabınız üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

OTOMATİK YENİLEME ÖZELLİĞİNİ KAPATIN Telefonunuzda arka planda çalışan uygulamaları yenileme özelliği bulunuyor. Sık kullandığınız uygulamalar bekleme yapmadan sürekli yenileniyor fakat bu hem pil ömründen hem de mobil verinizden yiyor. Arka planda yenileme seçeneğini kapattığınız anda tasarruf yapmış olursunuz.