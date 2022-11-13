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İnternet faturasını düşürmek mümkün! Bütçeyi sarsan internet faturalarını düşürme yöntemleri

13.11.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet faturaları tıpkı doğalgaz, su ve elektrik faturaları gibi bütçeyi sarsan faturalar arasında bulunuyor. İnternet hayatımızı daha kolay bir şekilde devam ettirebilmemiz için önem taşıyor. Ancak yüklü faturalar ev ekonomisini zorlayabiliyor. İnternet faturalasından tasarruf etmek için internet faturalarını düşürme yöntemlerini deneyebilirsiniz.

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte her geçen gün değişime uğruyoruz. Teknolojiyle birlikte hayatımızda yer alan internet hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Ancak internetin sağladığı kolaylıklar sayesinde gün geçtikçe daha fazla kullanmamız faturaların yüklü gelmesine neden oluyor. İnternet faturasını düşürme yöntemlerini kullanarak tasarruf yapabilirsiniz.

İNTERNET FATURASI DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ

HARCANAN İNTERNET MİKTARINI KONTROL EDİN

HARCANAN İNTERNET MİKTARINI KONTROL EDİN
Mobil veri kullanıyorsanız sürekli bunu takip etmeniz gerekiyor. Hangi marka hat kullanıyorsanız, o hat size günlük olarak bildirim verebiliyor. Ya da bununla uğraşmak istemiyorsanız, telefonunuzdan da internet paketinizin ne kadar kaldığına bakabilirsiniz. Kabul, özellikle toplu taşımadayken trafikte geçirdiğimiz zamanı sosyal medyada geçirip kafa dağıtmak istiyoruz ama bu da paketten yiyor. Bu sebeple harcanan internet miktarını sürekli kontrol etmekte fayda var.

WI-FI'DE ÇALIŞTIR SEÇENEĞİNİ AÇIN

WI-FI'DE ÇALIŞTIR SEÇENEĞİNİ AÇIN
Türkiye'de en çok kullanılan sosyal ağların başında, Facebook, Youtube, Instagram ve Twitter geliyor. Bu sosyal ağlar internet paketinizi doğru kullanmanız için size fayda sağlıyor. Örneğin, Facebook'ta ayarlar kısmından video ayarlarına girerek sadece Wi-Fi'de çalıştır bölümünü seçebilirsiniz. Biliyorsunuz arkada açık kaldığı takdirde sürekli mobil verinizden yiyecek ve kullandığınız paket hızlıca tükenecek. Basit ayarlarla bunun önüne geçebilirsiniz. Aynı işlemi Twitter ve Instagram hesabınız üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

OTOMATİK YENİLEME ÖZELLİĞİNİ KAPATIN

OTOMATİK YENİLEME ÖZELLİĞİNİ KAPATIN
Telefonunuzda arka planda çalışan uygulamaları yenileme özelliği bulunuyor. Sık kullandığınız uygulamalar bekleme yapmadan sürekli yenileniyor fakat bu hem pil ömründen hem de mobil verinizden yiyor. Arka planda yenileme seçeneğini kapattığınız anda tasarruf yapmış olursunuz.

GİTTİĞİNİZ YERDE WI-FI KULLANIN

GİTTİĞİNİZ YERDE WI-FI KULLANIN
Hangi kafeye giderseniz gidin artık her yerde Wi - Fi bağlantısı bulunuyor. Sadece şifre isteyerek bulunduğunuz yerdeki interneti kullanabilirsiniz. Aynı zamanda birçok uygulama çevrimdışı kullanılıyor. Bu seçeneklere göz atmanız da mümkün.
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Anahtar Kelimeler:
internet mobil veri telefon wifi

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