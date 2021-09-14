iPhone 13 fiyatı ne kadar? Sonunda tanıtıldı! İşte iPhone 13 özellikleri ve satış fiyatı...

Aylardır merakla beklenen iPhone 13'ün lansmanı gerçekleşti. Apple, iPhone 13 serisini tanıttı ve özelliklerini açıkladı. Cihazın satış fiyatı ve özellikleri telefon kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Peki iPhone 13 fiyatı ne kadar?

İPHONE 13 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Teknoloji severler tarafından ilgiyle takip edilen iPhone 13'ten yeni haber geldi. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen iPhone 13 lansmanı sonunda gerçekleşti.

WWDC 2021 ile iOS 15'i kullanıma sunmuş olan Apple, iPhone 13 serisini tanıttı. Yeni serinin fiyatı ve özellikleri merak ediliyor.

iPhone 13 11 bin 999TL'den, iPhone 13 Pro 15 bin 999 TL'den, iPhone 13 Mini 10 bin 999 TL'den ve iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile ülkemizde satışa sunulacak.