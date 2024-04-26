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    4. İş yerinde çay kahve tüketenler dikkat! Uzman isim uyardı: Sık yapılan hatalardan biri!

    İş yerinde çay kahve tüketenler dikkat! Uzman isim uyardı: Sık yapılan hatalardan biri!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.04.2024 14:26
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    Dengeli bir beslenme planı oluşturarak sağlıklı yiyecekler tüketmenin iş hayatında başarılı olmanın anahtarı olduğunu söyleyen Diyetisyen Elif Akçeken, “Oturarak çalışan bireyler kilo almamak için rafine karbonhidratlar, şekerli atıştırmalıklar ve yağlı gıdalardan kaçınmalıdır. Sık yapılan hatalardan biri de aşırı çay ve kahve alımıdır. İş yerinde aşırı kafein tüketimi uykusuzluğa, anksiyeteye ve hatta kalp çarpıntısına neden olabilir" dedi.

    Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Elif Akçeken, masa başı işlerde çalışanlar için sağlıklı beslenme tüyoları verdi. İş hayatında sağlıklı beslenmenin mümkün olabileceğini söyleyen Akçeken, “Zaman sıkıntısı ve iş yoğunluğu, bazen sağlıklı beslenme alışkanlıklarını zorlaştırabilir. Bununla birlikte, dengeli bir beslenme planı oluşturmak ve zamanı etkili bir şekilde kullanarak sağlıklı yiyecekler tüketmek, iş hayatında başarılı olmanın ve enerji seviyelerini korumanın anahtarıdır" açıklamasında bulundu.

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    “KİLO ALMAMAK İÇİN ŞEKERLİ ATIŞTIRMALIKLARLA ARANIZA MESAFE KOYUN"

    “KİLO ALMAMAK İÇİN ŞEKERLİ ATIŞTIRMALIKLARLA ARANIZA MESAFE KOYUN"

    Oturarak çalışan bireylerin kilo almamak için rafine karbonhidratlar, şekerli atıştırmalıklar ve yağlı gıdalardan kaçınmalarının önemli olduğunu söyleyen Dyt. Akçeken, “Bu tür yiyeceklerin aşırı tüketimi, kilo artışı ve enerji seviyelerinde dalgalanmaya neden olabilir" diye konuştu.

    “ABUR CUBUR TÜKETİMİNE DİKKAT"

    “ABUR CUBUR TÜKETİMİNE DİKKAT"

    İş ortamında abur cubur tüketiminin zararlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Dyt. Akçeken, yüksek şeker ve yağ içeriğinin dışında düşük besin değerine de sahip olan abur cuburların kilo alımı riskini artırabileceği gibi enerji seviyelerinde ani düşüşlere de neden olabileceğinin altını çizdi.

    “PROTEİN VE LİFLİ GIDALAR ODAKLANMAYI KOLAYLAŞTIRIR"

    “PROTEİN VE LİFLİ GIDALAR ODAKLANMAYI KOLAYLAŞTIRIR"

    Odaklanmayı sağlayacak ve enerji seviyelerini artırmaya yardımcı olacak besinler arasında protein ve lif açısından zengin gıdaların önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Dyt. Akçeken, “Bunlar, uzun süreli tokluk sağlamanın yanı sıra beyin fonksiyonlarını destekleyerek konsantrasyonu artırabilir" dedi.

    “ÖĞÜN ATLAMAYIN"

    “ÖĞÜN ATLAMAYIN"

    İş yerinde öğün atlamanın da risklerine dikkat çeken Dyt. Akçeken, “İş hayatında sık yapılan beslenme hataları arasında öğün atlamak, hızlı atıştırmalıklara yönelmek ve dışarıda kontrolsüz yemek seçeneklerini tercih etmek bulunur. Bu hatalar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını bozabilir ve enerji seviyelerinde düşüşlere yol açabilir" diye konuştu.

    “DÜZENLİ SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ"

    “DÜZENLİ SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ"

    Su tüketiminin önemine dikkat çeken Dyt. Akçeken, “Yeterli su içmek, vücudu hidrate eder ve metabolizmayı destekleyerek enerji seviyelerini artırabilir. Özellikle uzun süre masa başında çalışanlar için düzenli su tüketimi önemlidir" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çay kahve sağlıklı yiyecek
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