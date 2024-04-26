İş yerinde çay kahve tüketenler dikkat! Uzman isim uyardı: Sık yapılan hatalardan biri!

“ABUR CUBUR TÜKETİMİNE DİKKAT"

İş ortamında abur cubur tüketiminin zararlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Dyt. Akçeken, yüksek şeker ve yağ içeriğinin dışında düşük besin değerine de sahip olan abur cuburların kilo alımı riskini artırabileceği gibi enerji seviyelerinde ani düşüşlere de neden olabileceğinin altını çizdi.