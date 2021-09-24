İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl kayıt olunur? İSMEK kursları neler 2021?

İSMEK vatandaşlara güzel sanatlar, el sanatları, kişisel gelişim ve zanaat olmak üzere 4 dalda eğitim veriyor. İSMEK kurslarından birine kayıt olmak için "https://enstitu.ibb.istanbul/portal/giris.aspx" adresine erişim sağlayabilirsiniz. Sisteme ilk kez giriş yapıyorsanız KVKK aydınlatma ve rıza metnini, online başvuru ve kayıt şartlarını, öğrenci şartnamesini okuyup onaylamanız gerekiyor.

İSMEK KURSLARI NELER?

İSMEK kayıtları 24 Eylül 10.00 itibarıyla başladı. Kayıtlar "https://enstitu.ibb.istanbul/portal/giris.aspx" adresi üzerinden alınıyor. İSMEK'e kayıt yaptırırken ilçe, alan, kurs merkezi, branş seçimi yapabiliyorsunuz.

İSMEK'te mesleki eğitim dalında verilecek eğitimler şunlar: Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Grafik ve Teknik Tasarım, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Finans, Robotik ve İnovasyon, Turizm ve Otelcilik, Yönetim ve Hizmet, Ziraat.

İSMEK'te kişisel gelişim dalında verilecek eğitimler şunlar: Dil Eğitimleri, Kişisel Gelişim ve Eğitim.

İSMEK'te güzel sanatlar dalında verilecek eğitimler şunlar: Müzik, Sahne ve Gösteri Sanatları, Sanat ve Tasarım.