İstanbul’da denize girmek yasak mı? Nerelerde denize girmek yasaklandı?

İstanbul ve çevre illerde bugün vatandaşlar sahillere akın etti. Ancak yoğun dalgaların olduğu Şile'de denize giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. Arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sahildeki vatandaşlar için uyarıda bulunurken şiddetli dalgalar yalnızca İstanbul değil çevre illerde de görüldü. Peki İstanbul’da denize girmek yasak mı?

İstanbul’da denize girmek yasak mı?

Bayramın üçüncü günü İstanbul'da vatandaşlar sahilleri yine doldurdu. Sıcak havayı fırsat bilen ve serinlemek isteyen İstanbullular saatlerce deniz keyfi yaptı.

3 kişi dalgalara kapıldı Ancak Şile'deki Ayazma Plajı'nda sabah saatlerinde denize girmiş olan 3 vatandaş bir süre sonra dalgalara kapıldı ve gözden kayboldu. Cankurtaran ekipleri, denizdeki dalgalar sebebiyle vatandaşları deniz kenarından uzaklaştırdı.

Bir kişinin cesedine ulaşıldı Kaybolmuş olan ve aranan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Ulaşılan kişinin Suriyeli olduğu açıklandı. Diğer iki kişiyi arama çalışmaları ise halen devam ediyor.

Atlı birliklerle denetim yapıldı Kızılcaköy Plajında da yine bir kişi boğuldu. Şile Kaymakamlığı olay sonrası bölgede denize girmeyi yasakladı. Ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeleri inceleyerek plajlarda suda boğulmalara karşı atlı birlikle eşliğinde denetim yaptı. Jandarma Asayiş ekipleri, Motosikletli Asayiş ve Trafik ekipleri, Jandarma Trafik Timi, Su Altı Arama-Kurtarma Timi ve Atlı Jandarma Timi olmak üzere toplam 4 bin 419 personelle İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında denetim yapıldı.