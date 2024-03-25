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  4. İstanbul'da gezip Rusya'da katliam yapmış! IŞİD'li teröristin fotoğrafları ortaya çıktı: Camileri dolaşıp, serpme kahvaltı yapmış

İstanbul'da gezip Rusya'da katliam yapmış! IŞİD'li teröristin fotoğrafları ortaya çıktı: Camileri dolaşıp, serpme kahvaltı yapmış

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.03.2024 13:49
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Rusya'nın başkenti Moskova'da IŞİD'li teröristler, bir konser salonunu basarak katliam yaptı. 137 kişinin hayatını kaybettiği katliamı gerçekleştiren teröristlerden bazıları yakalanırken; teröristlerden birinin daha önce Türkiye'de bulunduğu ortaya çıktı. İlk sorgusunda Rusya'ya Türkiye'den geldiğini belirten teröristin İstanbul'daki fotoğrafları servis edildi. Teröristin İstanbul'da turist gibi camileri gezip serpme kahvaltı yaptığı kareler dikkat çekti.

Rusya'da bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısının yankıları sürüyor. Ülkede son 20 yılın en büyük terör saldırısı olarak kabul edilen katliamda, Moskova'da bir konser salonunu basan teröristler 137 kişiyi öldürdü. Tüm dünyayı ayağa kaldıran saldırının ardından IŞİD'li teröristlerden birinin İstanbul'dayken paylaştığı fotoğrafları ortaya çıktı. İşte detaylar...

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TEÖRİSTİN SORGUSU KAMERAYA ALINMIŞTI

TEÖRİSTİN SORGUSU KAMERAYA ALINMIŞTI

Rusya devlet medyası, korkunç saldırıdan saatler sonra Ukrayna sınırı yakınında yakalanan terörsitlerden birinin gözaltına alındığı görüntüleri paylaşırken, yapılan sorgu da medyada yer almıştı.

TÜRKİYE'DEN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

TÜRKİYE'DEN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Moskova'yı kana bulayan terösitlerden bazıları mahkemeye çıkartılırken; bir teröristin ilk sorgusunda Rusya'ya Türkiye'den geldiğini söylemesi gündem yaratmıştı.

Görüntülerde, adının Feridun olduğunu söyleyen terörist, 4 Mart'ta Türkiye'den Rusya'ya geçtiğini belirtmişti.

İSTANBUL'DAKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

İSTANBUL'DAKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Haber ajansı Ria Novosti, Feridun Şemsettin isimli teröristin İstanbul'da çekilen fotoğraflarını paylaştı.

TURİST GİBİ GEZMİŞ

TURİST GİBİ GEZMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre; teröristin 23 Şubat'ta Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda Aksaray'ı gezdiği ve Fatih Camii'ne gittiği görülüyor.

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İstanbul Rusya terör saldırısı işid
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