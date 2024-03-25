İstanbul'da gezip Rusya'da katliam yapmış! IŞİD'li teröristin fotoğrafları ortaya çıktı: Camileri dolaşıp, serpme kahvaltı yapmış

Rusya'da bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısının yankıları sürüyor. Ülkede son 20 yılın en büyük terör saldırısı olarak kabul edilen katliamda, Moskova'da bir konser salonunu basan teröristler 137 kişiyi öldürdü. Tüm dünyayı ayağa kaldıran saldırının ardından IŞİD'li teröristlerden birinin İstanbul'dayken paylaştığı fotoğrafları ortaya çıktı. İşte detaylar...
Rusya devlet medyası, korkunç saldırıdan saatler sonra Ukrayna sınırı yakınında yakalanan terörsitlerden birinin gözaltına alındığı görüntüleri paylaşırken, yapılan sorgu da medyada yer almıştı.
Moskova'yı kana bulayan terösitlerden bazıları mahkemeye çıkartılırken; bir teröristin ilk sorgusunda Rusya'ya Türkiye'den geldiğini söylemesi gündem yaratmıştı.
Görüntülerde, adının Feridun olduğunu söyleyen terörist, 4 Mart'ta Türkiye'den Rusya'ya geçtiğini belirtmişti.
Haber ajansı Ria Novosti, Feridun Şemsettin isimli teröristin İstanbul'da çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Sözcü'de yer alan habere göre; teröristin 23 Şubat'ta Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda Aksaray'ı gezdiği ve Fatih Camii'ne gittiği görülüyor.