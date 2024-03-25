İstanbul'da gezip Rusya'da katliam yapmış! IŞİD'li teröristin fotoğrafları ortaya çıktı: Camileri dolaşıp, serpme kahvaltı yapmış

Rusya'da bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısının yankıları sürüyor. Ülkede son 20 yılın en büyük terör saldırısı olarak kabul edilen katliamda, Moskova'da bir konser salonunu basan teröristler 137 kişiyi öldürdü. Tüm dünyayı ayağa kaldıran saldırının ardından IŞİD'li teröristlerden birinin İstanbul'dayken paylaştığı fotoğrafları ortaya çıktı. İşte detaylar...



