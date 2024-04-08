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  4. İstanbul Fatih'te maymun paniği! Kimi telefona sarıldı, kimi yakalamaya çalıştı

İstanbul Fatih'te maymun paniği! Kimi telefona sarıldı, kimi yakalamaya çalıştı

08.04.2024 13:33
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İstanbul Fatih'te kaldırımdaki parke taşlarının üstünde duran başıboş maymun, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Maymunu gören bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğrafını çekerken, bazıları ise yakalamaya çalıştı.

İstanbul'daki olay, dün öğle saatlerinde Fatih Balat'ta meydana geldi. Toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar bir parke taşının üstünde duran maymunu gördü. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla maymunun görüntüsünü çekerken bazı vatandaşlar ise maymunu yakalamaya çalıştı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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KORKUP AĞACA ÇIKTI

KORKUP AĞACA ÇIKTI

Kalabalık karşısında korkan maymun bir süre ağaçta bekledi.

BAZI VATANDAŞLARA SALDIRIP KAÇTI

BAZI VATANDAŞLARA SALDIRIP KAÇTI

Daha sonra ağaçtan inen maymun vatandaşlara saldırıp kayıplara karıştı.

"METRODAN İNİNCE MAYMUNU GÖRDÜM"

"METRODAN İNİNCE MAYMUNU GÖRDÜM"

Maymunu gören Şahin Olcay," Metrodan indikten sonra maymunu gördüm. Maymun sonra kaçmaya başladı. Peşinde gidip sahibi var mı diye baktım ama sahibi yoktu. Ağaca çıkınca insanlar bisküvi verdi, bisküviyi yedikten sonra paketi uzatan vatandaşlara paketi fırlatıp saldırmaya başladı. Kargalar gelip maymuna saldırınca o da kargalara saldırdı. En sonunda da saldırıp kaçtı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul maymun
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