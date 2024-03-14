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İstiklal Caddesi'nde tarihi keşif! 130 yıllık gizemli tünel bulundu: Zenginlerin kullanım amacı şaşırttı

14.03.2024 10:47
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Her santimetresinde bir tarih barındıran İstanbul'da yeni keşifler geçmişe ışık tutmaya devam ediyor. 2017'de Rumeli Han'ın restorasyonu sırasında altında keşfedilen 130 yıllık gizli tünel tarih meraklılarını heyecanlandırdı. Rivayete göre tünel, halkın arasına karışmak isteyen zengin kişiler için inşa edildi. Toplam 1400 metrekarelik alanın ilerleyen zamanlarda konserlere de ev sahipliği yapması bekleniyor.

İstanbul'da yeni keşif! İstiklal Caddesi üzerine 1894 yılında inşa ettirilen Rumeli Han’ın restore edilmesiyle altındaki gizli tünel gün yüzüne çıkmıştı. Yakın tarihte keşfedilen gizemli tünel, ziyaretçilerin uğrak adreslerinden biri haline geldi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
Manşet yönlendirme

3 KITANIN İSMİ VERİLDİ

Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi’nin üzerinde bulunan Rumeli Han, 1894 yılında Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından inşa ettirildi. Aynı caddede 2 han daha yaptıran Sultan 2. Abdülhamid’in başmabeyincisi Sarıcazade Ragıp Paşa, yaptırdığı üç hana Osmanlı Cihan Devleti’nin yayıldığı, üç kıtanın ismini verdi.

HALKIN ARASINA KARIŞMAK İSTEYEN ZENGİNLER İÇİN YAPILDI

HALKIN ARASINA KARIŞMAK İSTEYEN ZENGİNLER İÇİN YAPILDI

Rumeli, Anadolu ve Afrika Han’larının altında bulunan gizli tünellerle birbirine bağlandığı rivayet edilirken, geçmişte halk arasına karışmak istemeyen soylu ve zengin kişilerin binalar arasında geçiş yapmak için tüneli kullandıkları iddia ediliyor.

GİZEMLİ TÜNEL MERAK UYANDIRDI

GİZEMLİ TÜNEL MERAK UYANDIRDI

Rumeli Han’ın 2017 yılında başlayan restorasyonu sırasında altındaki gizli tünel keşfedildi. Tünel, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14 Temmuz 1978 tarih ve 10538 sayılı kararıyla korunması gereken eski eser olarak tescil edildi. Neoklasik biçimde bir yapı olan Rumeli Han’ın, cadde tarafındaki ana giriş kapısında eklektik tarz bulunuyor.

Öte yandan barok ve ampir süslemelerin yoğun olarak kullanıldığı Rumeli Han’da 1990’lardan sonra tiyatro ve konser salonları, sanatçı atölyeleri ve kafeler açıldı. Şu an restorasyon çalışmalarının devam ettiği handa yakın tarihte keşfedilen tünel, ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Çalışmaların devam ettiği handaki gizemli tünelin, kültür-sanat faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

"BİRÇOK ÖNEMLİ OLAYA SAHNE OLDU"

"BİRÇOK ÖNEMLİ OLAYA SAHNE OLDU"

Rumeli Han hakkında bilgi veren restorasyon projesinde görevli Baki Coşkun, “Rumeli Han’ın içerisindeyiz. Burası 1894 yılında Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından yaptırılıyor. Kendisi Osmanlı Sarayı’nda ‘Mabeyinci Başı’ yani ‘Sarayın Sözcüsü’dür. Aynı zamanda dönemin önde gelen tüccarlarından birisidir. Burayı yaptırırken, burasıyla beraber 2 tane daha han yaptırıyor. Bunlar; Afrika Han, Anadolu Han Asya kıtasını ve Rumeli Han ise Avrupa kıtasını simgeliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İstiklal Caddesi keşif
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