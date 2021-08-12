Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? Jandarma bekçi alımı şartları neler 2021?

EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı 10 bin bekçi alınacağını duyurmuştu. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle bekçi alımı başvurularının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, istihdam edilecek 10 bin bekçinin arasında olmak için gerekli şartlardan bazıları. İşte bekçi alımı başvuruları tarihi ve bekçi olma şartları...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Bekçi alımı başvurularının ne zaman gerçekleşeceği henüz belli olmadı. Söz konusu açıklama için bekleyiş sürüyor.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER? * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az lise veya dengi okul mezunu olmak, * En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. * 31 yaşından gün almamış olmak