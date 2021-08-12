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Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? Jandarma bekçi alımı şartları neler 2021?

12.08.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 10 bin bekçinin istihdam edileceği duyurulmuştu. İlkokul mezunu bekçi 5 bin 8 TL, lise mezunu bekçi 5 bin 186 TL, üniversite mezunu bekçi 5 bin 421 TL maaş alıyor. İşte bekçi alımı başvuruları tarihi ve bekçi olma şartları...

EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı 10 bin bekçi alınacağını duyurmuştu. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle bekçi alımı başvurularının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, istihdam edilecek 10 bin bekçinin arasında olmak için gerekli şartlardan bazıları. İşte bekçi alımı başvuruları tarihi ve bekçi olma şartları...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.
Bekçi alımı başvurularının ne zaman gerçekleşeceği henüz belli olmadı. Söz konusu açıklama için bekleyiş sürüyor.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az lise veya dengi okul mezunu olmak, * En az 167 cm boyunda olmak,
* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. * 31 yaşından gün almamış olmak
* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
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Anahtar Kelimeler:
bekçi

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