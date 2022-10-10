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Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? Türkiye, TOKİ 1 milyon arsa müjdesi sonrası Kabine Toplantısı'na kitlendi!

10.10.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı ile ilgili detaylar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak TOKİ sosyal konut arsa başvuruları açıklaması vatandaşlar tarafından merak edildi. Toplantıda ele alınacak konular ile gündem maddelerine ilişkin detayları öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son toplantı sonrası sosyal yardım ve TOKİ başvurularına dair konuşmuştu. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta, Kabine toplantısı bugün mü, ele alınacak konular neler?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son toplantının ardından TOKİ sosyal konut projesi, öğrenci yurtları gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise gözler yapılması beklenen toplantıda. TOKİ sosyal konut arsa başvuruları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlıyor. Birçok kişi konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, Kabine toplantısı bugün var mı? Kabine toplantısı konuları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün (10 Ekim 2022 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.
Kesin saati bilinmese de, kritik toplantının saat 15:00 sıralarında başlayacağı düşünülüyor.
Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi, enflasyon olması bekleniyor.
Aynı zamanda "İlk Evim İlk İşyerim" adlı TOKİ sosyal konut projelerinin de değerlendirileceği tahmin ediliyor.

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
TOKİ arsa satışı başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecek.
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