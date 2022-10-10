Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? Türkiye, TOKİ 1 milyon arsa müjdesi sonrası Kabine Toplantısı'na kitlendi!

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son toplantının ardından TOKİ sosyal konut projesi, öğrenci yurtları gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise gözler yapılması beklenen toplantıda. TOKİ sosyal konut arsa başvuruları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlıyor. Birçok kişi konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, Kabine toplantısı bugün var mı? Kabine toplantısı konuları neler?