Şu sıralar vatandaşların gündeminde Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağı sorusu var. Söz konusu kararın alınacağı Kabine Toplantısı'nın tarihi araştırılıyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin maaş ve ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatacağını söylemişti. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar nelerdir? İşte ayrıntılar...

Bayram tatiline ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatil ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve tatil sürecinin 10 ile 9 gün arasında düşünüldüğünü dile getirdi.