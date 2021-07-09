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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar nelerdir?

09.07.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kaç gün tatil yapılacağını merak eden vatandaşlar gözlerini Kabine Toplantısı'na çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili konusu hakkında açıklama yapacağını söyledi. "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" , "Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar nelerdir?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Şu sıralar vatandaşların gündeminde Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağı sorusu var. Söz konusu kararın alınacağı Kabine Toplantısı'nın tarihi araştırılıyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin maaş ve ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatacağını söylemişti. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar nelerdir? İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı tarihi belli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusunun yanıtını Millete Sesleniş konuşmasında vereceğini bildirdi.
Kabine Toplantısı'nın 12 Temmuz 2021 Pazartesi yapılacağı öngörülüyor.
Bayram tatiline ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatil ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve tatil sürecinin 10 ile 9 gün arasında düşünüldüğünü dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi en son 5 Temmuz'da toplandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda, Avrupa Birliği küçülürken Türkiye'nin 2020 yılında büyüdüğünü ifade etmişti.
Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin zamlı maaşını ve bayram ikramiyesini Kurban Bayramı'ndan önce alacağını duyurdu.
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Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı

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