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    4. Kadın sağlığı için önemli bitkiler! Doğurganlık ve libidoyu destekliyor

    Kadın sağlığı için önemli bitkiler! Doğurganlık ve libidoyu destekliyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.06.2024 10:26
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    Doğanın bize sunduğu mucize bitkiler hem hastalıklardan korunmak hem de genel sağlığı desteklemede kullanılıyor. Bu bitkilerden bazıları kadın sağlığına oldukça faydalı. Özellikle doğurganlık ve libidoyu destekleme, regl sancılarını azaltma ve menapoz semptomlarını azaltma gibi faydalar sağlayan bu 7 bitkiyi haberimizde derledik.

    Kadın sağlığı için oldukça faydalı olan 7 bitkiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.


    Express

    KADIN SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN 7 BİTKİ

    CİVANPERÇEMİ

    CİVANPERÇEMİ

    Özellikle Polikistik Over Sendromu (PKOS) tedavisinde sıklıkla önerilen bir bitkidir. Bunun dışında menstruasyon döneminde ağrıları azaltır.

    GİNSENG

    GİNSENG

    Kadınlarda sağlıklı libidoyu ve normal doğurganlığı destekler.

    MACA BİTKİSİ

    MACA BİTKİSİ

    Maca, sağlıklı üreme fonksiyonu için önemli olan luteinize edici hormon (LH), folikül uyarıcı hormon (FSH) ve östrojenin sağlıklı seviyelerini destekler, vajinal kuruluk semptomunu iyileştirebilir.

    ÇEMENOTU

    ÇEMENOTU

    Menapoz semptomlarını iyileştirebilir.

    ADAÇAYI

    ADAÇAYI

    Menapozda sıcak basması semptomunu olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda regl olmadan önce tüketilmesi daha kolay bir regl süreci geçirmenizi sağlayabilir.

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    Anahtar Kelimeler:
    libido doğum hamile
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