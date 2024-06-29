Kadın sağlığı için önemli bitkiler! Doğurganlık ve libidoyu destekliyor

Kadın sağlığı için oldukça faydalı olan 7 bitkiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Özellikle Polikistik Over Sendromu (PKOS) tedavisinde sıklıkla önerilen bir bitkidir. Bunun dışında menstruasyon döneminde ağrıları azaltır.
Kadınlarda sağlıklı libidoyu ve normal doğurganlığı destekler.
Maca, sağlıklı üreme fonksiyonu için önemli olan luteinize edici hormon (LH), folikül uyarıcı hormon (FSH) ve östrojenin sağlıklı seviyelerini destekler, vajinal kuruluk semptomunu iyileştirebilir.
Menapoz semptomlarını iyileştirebilir.
Menapozda sıcak basması semptomunu olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda regl olmadan önce tüketilmesi daha kolay bir regl süreci geçirmenizi sağlayabilir.