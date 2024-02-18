Kadının kabusu oldu! Binbir kılığa girdi, tanınmamak için mide ameliyatı bile oldu

"Kocam kaçak yaşıyor. Kara para aklıyor ve dolandırıcılık yapıyor" bu sözler İranlı eşinden boşanmak isteyen ama boşanamayan bir kadına ait. Kocasının binbir kılığa girdiğini, tanınmamak için mide ameliyatı bile olduğunu söyleyen kadın "Beni ondan kurtarın" diyerek yardım istedi.



