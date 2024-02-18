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  4. Kadının kabusu oldu! Binbir kılığa girdi, tanınmamak için mide ameliyatı bile oldu

Kadının kabusu oldu! Binbir kılığa girdi, tanınmamak için mide ameliyatı bile oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.02.2024 22:19 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yaşayan bir kadın, eşinden bir tülü boşanamıyor. İranlı eşinin azılı dolandırıcı olduğu gerçeğini öğrenen kadın, kızıyla bile tehdit edildi. Kara para akladığı iddia edilen adamın dolandırmadığı kimse kalmamış. Kimi zaman kuyumcu kimi zaman Dubaili iş insanı olan adam, binbir kılığa girdi, tanınmamak için mide ameliyatı bile oldu.

"Kocam kaçak yaşıyor. Kara para aklıyor ve dolandırıcılık yapıyor" bu sözler İranlı eşinden boşanmak isteyen ama boşanamayan bir kadına ait. Kocasının binbir kılığa girdiğini, tanınmamak için mide ameliyatı bile olduğunu söyleyen kadın "Beni ondan kurtarın" diyerek yardım istedi.


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BİNBİR KILIĞA GİRDİ

BİNBİR KILIĞA GİRDİ

Kocası azılı dolandırıcı çıktı. İranlı adam kimi zaman kuyumcu kimi zaman Dubaili iş insanı oldu. Binbir kılığa girdi, tanınmamak için mide ameliyatı bile oldu.

BİR TÜRLÜ BOŞANAMADI

BİR TÜRLÜ BOŞANAMADI

Show Haber'in haberine göre Bütün bunları öğrenince ayrılmak isteyen eşi, bir türlü boşanamadı. Kızıyla bile tehdit edildi.

EVE GİREN PARALARDAN ŞÜPHELENMEYE BAŞLADI

EVE GİREN PARALARDAN ŞÜPHELENMEYE BAŞLADI

İlk yıllarda problem yaşamayan kadın, eve giren paralardan şüphelenmeye başladı. Çocukları doğduktan sonra her şey daha da netleşti. Kadının iddiasına göre kocası kara parayı evde aklamaya başladı.

DOLANDIRMADIĞI KİMSE KALMADI

DOLANDIRMADIĞI KİMSE KALMADI

Adamın İran'da dolandırmadığı kimse kalmamıştı. Gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başlamıştı. Eve sürekli mahkeme kağıtları gelince kadın boşanmak istedi.

Yaşadıklarını anlatan kadın şunları ifade etti: 

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı
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