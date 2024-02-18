Kadının kabusu oldu! Binbir kılığa girdi, tanınmamak için mide ameliyatı bile oldu

"Kocam kaçak yaşıyor. Kara para aklıyor ve dolandırıcılık yapıyor" bu sözler İranlı eşinden boşanmak isteyen ama boşanamayan bir kadına ait. Kocasının binbir kılığa girdiğini, tanınmamak için mide ameliyatı bile olduğunu söyleyen kadın "Beni ondan kurtarın" diyerek yardım istedi.
Kocası azılı dolandırıcı çıktı. İranlı adam kimi zaman kuyumcu kimi zaman Dubaili iş insanı oldu. Binbir kılığa girdi, tanınmamak için mide ameliyatı bile oldu.
Show Haber'in haberine göre Bütün bunları öğrenince ayrılmak isteyen eşi, bir türlü boşanamadı. Kızıyla bile tehdit edildi.
İlk yıllarda problem yaşamayan kadın, eve giren paralardan şüphelenmeye başladı. Çocukları doğduktan sonra her şey daha da netleşti. Kadının iddiasına göre kocası kara parayı evde aklamaya başladı.
Adamın İran'da dolandırmadığı kimse kalmamıştı. Gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başlamıştı. Eve sürekli mahkeme kağıtları gelince kadın boşanmak istedi.
Yaşadıklarını anlatan kadın şunları ifade etti: