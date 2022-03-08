Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2022! Eşe, arkadaşa, sevgili abla ve anneye Facebook, Whatsapp, Instagram'dan gönderilecek en yeni, en güzel, resimli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun mesajları

Dünya Kadınlar Günü geçmişte yaşanan hazin bir olaydan bu yana her sene Mart ayının 8. gününde kutlanıyor. Bu yıl da dünyanın birçok yerinde kutlanacak olan bu özel gün sebebiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Eşe, arkadaşa, sevgili, abla ve anneye Facebook, Whatsapp, Instagram'dan gönderilecek en yeni, en güzel, resimli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun mesajlarını sizler için derledik.

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.

Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Kadınlar Günün kutlu olsun..