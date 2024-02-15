Kadınlara göre en çekici erkek özelliği! Renkli göz ve geniş omuzdan önce o geliyor... Şaşırtan sonuç

Kadınlar, erkeklerde en çok hangi özelliği çekici buluyorlar? Sadece dış görünüşe odaklanan bu sorunun çok farklı yanıtı olabilir. Ancak kadınlar arasında yapılan bir anketin sonucu herkesi oldukça şaşırttı.
The Sun'da yer alan habere göre; bir flört sitesi tarafından yapılan anket, kadınların Jason Statham, Vin Diesel gibi aktörlerin kel görünümünü bir erkeğin sahip olabileceği en çekici görünüm olarak değerlendirdiğini ortaya çıkardı.
Kadınlar, Vin Diesel ve Jason Statham'ın görünümünü en çekici özellikler anketinde 1 numara olarak derecelendirdi.
Geniş omuzlar ve mavi gözler ikinci sırada yer alırken onu göğüs kılları, sarı bukleler ve siyah saçlar takip etti.
Son moda sakallar, çıkık elmacık kemikleri, bıyıklar ve yeşil gözlerin hemen ardından yedinci sırada yer aldı.
Kahverengi gözler, tıpkı piercingler ve dövmeler gibi, ilk 10'un hemen dışında yer aldı.