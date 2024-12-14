Kadınlarda sık görülen tehlike: Aşırı stres bağırsak sağlığını bozuyor! Bu besinlere dikkat...

HASSAS BAĞIRSAK SENDROMU, KANSERE DÖNÜŞMÜYOR

Çekin, IBS'nin beyinle doğrudan ilgili olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu sorunun temelinde, beyin ve bağırsak arasındaki iletişimdeki hassasiyet rol almaktadır. Stres, bu hassasiyeti artırarak bağırsak hareketlerini hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir. Bu da ishal, kabızlık, şişkinlik gibi semptomlara yol açabilir. Bu nedenle stres yönetimi, IBS tedavisinin önemli bir parçasıdır. Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri ve hatta hobi edinmek gibi yöntemlerle stresin olumsuz etkilerini azaltmak mümkündür."