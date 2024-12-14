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Kadınlarda sık görülen tehlike: Aşırı stres bağırsak sağlığını bozuyor! Bu besinlere dikkat...

14.12.2024 10:11
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Bağırsakların ikinci beynimiz olduğu inkar edilemez bir gerçek. Son yıllarda ülkemizde adeta bir 'kabızlık pandemisi' olduğunu belirten uzmanlar her fırsatta bağırsak sağlığı hakkında uyarılarda bulunuyor. Sağlığın korunmasında bağırsaklar ve beyin arasındaki iletişim büyük rol oynuyor. Bu bağlamda aşırı stresin bağırsak sağlığını bozabildiği belirtildi.

Türk Gastroenteroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların sağlığın korunmasında bağırsakların büyük önem taşıdığını ortaya koyduğunu söyledi. Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin birçok hastalıktan korunmada ve bağışıklığın kuvvetlendirilmesinde önemli rol üstlendiğini, beyinle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Çekin, son zamanlarda bu alanda en sık karşılaşılan sorunlardan birinin hassas bağırsak sendromu (İrritabl bağırsak sendromu-IBS) olduğunu aktardı.
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

YAŞAM KALİTESİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜRÜYOR

YAŞAM KALİTESİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜRÜYOR

Çekin, hassas bağırsak sendromunun hayatı tehdit eden bir hastalık olmadığını ancak kişinin günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebildiğini, özellikle tekrarlayan karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal veya kabızlık gibi bulguların kişinin sosyal ve iş hayatını zorlaştırabildiğini belirtti.

KONTROL ALTINDA ALMAK MÜMKÜN

KONTROL ALTINDA ALMAK MÜMKÜN

Bu durumun uzun süreli olabileceğini dile getiren Çekin, doğru tedavi planından, sağlıklı yaşam tarzından ve semptomları tetikleyen faktörlerden kaçınılmasının hastalığın bulgularını büyük ölçüde azaltabildiğini söyledi. Çekin, "Hassas bağırsak sendromunu tamamen ortadan kaldırmak zor olabilir ancak belirtileri kontrol altına almak kesinlikle mümkündür." dedi.

BU BESİNLERE DİKKAT

BU BESİNLERE DİKKAT

IBS'de yiyeceklerin etkisinin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğine dikkati çeken Çekin, "Genel olarak süt ürünleri, ekmek, makarna gibi glüten içeren gıdalar, baklagiller, soğan, sarımsak ve gazlı içecekler semptomları tetikleyebilir. Ayrıca, kızartmalar ve baharatlı yiyecekler de rahatsızlık yaratabilir. Bu yüzden hastalar bir beslenme günlüğü tutmalı ve hangi yiyeceklerin kendilerinde sorun yarattığını belirlemeli." uyarısında bulundu.

HASSAS BAĞIRSAK SENDROMU, KANSERE DÖNÜŞMÜYOR

HASSAS BAĞIRSAK SENDROMU, KANSERE DÖNÜŞMÜYOR

Çekin, IBS'nin beyinle doğrudan ilgili olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu sorunun temelinde, beyin ve bağırsak arasındaki iletişimdeki hassasiyet rol almaktadır. Stres, bu hassasiyeti artırarak bağırsak hareketlerini hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir. Bu da ishal, kabızlık, şişkinlik gibi semptomlara yol açabilir. Bu nedenle stres yönetimi, IBS tedavisinin önemli bir parçasıdır. Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri ve hatta hobi edinmek gibi yöntemlerle stresin olumsuz etkilerini azaltmak mümkündür."

IBS'nin, bağırsaklarda herhangi doku hasarı ya da anormal büyüme söz konusu olmadığından kansere dönüşme riski bulunmadığının altını çizen Çekin, ancak belirtilerin başka hastalıklarla karışabileceğinden, kesin tanı konulabilmesi için uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
kabızlık Beyin bağırsak
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