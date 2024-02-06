Kadınların erkeklerde karşı koyamadığı 5 özellik! Kadınlar bu erkekleri seksi buluyor

Kadın ve erkek ilişkileri her dönem merak edilen ve üzerinde araştırma yapılan bir konudur. Erkeklerin kadınlardan ve kadınların erkeklerden beklentileri her zaman anlaşılmaya alışılmıştır. Bizde sizler için kadınların erkeklerde en seksi bulduğu beş özelliği derledik. İşte kadınların erkeklerde karşı koyamadığı özellikler...
Erkeklerin her zaman güzel kokması önemlidir. Hiçbir kadın ter kokan bir adamla yakınlaşmak istemez. Üstelik gerçekten güzel kokan bir erkek her kadının dikkatini çekebilir. O yüzden bir kadını etkilemek istiyorsanız kendinize yakışacak, ona sizi hatırlatacak bir parfüm seçmeniz gerekiyor.
Etkileyici bir ses tonuna sahip olan erkekler, çok yakışıklı olmasa bile tüm ilgiyi üzerlerinde toplamayı ve kadınları etkilemeyi başarabilirler.
Etkin bir duruş için, güzel ve şık giyinmek oldukça önemlidir. Bu dünyanın en pahalı markalarından giyinmek anlamına gelmiyor. Renk uyumu, temiz ve ütülü giysiler her zaman bir kadın için önem teşkil etmektedir.
IQ puanları ya da ne kadar akıllı oldukları değil bahsettiğimiz... Seksi olan şey, kritik düşünme yeteneği, öğrenmeye olan açlık ve içgüdüsel olarak doğruya ulaşma. Zekasıyla etkilemediği sürece bir erkek ne kadar iyi olursa olsun, kimya uyuşmazlığı olacaktır.
Karşısındaki kadının gözlerinden, mimiklerinden ve sesinden ne istediğini, ne yapması gerektiğini anlayan erkekler, her zaman için seksidir. Önemsendiğini hissetmek, erkeği çekici yapan unsurlardan biridir.