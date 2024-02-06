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    4. Kadınların erkeklerde karşı koyamadığı 5 özellik! Kadınlar bu erkekleri seksi buluyor

    Kadınların erkeklerde karşı koyamadığı 5 özellik! Kadınlar bu erkekleri seksi buluyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    06.02.2024 14:18 | Son Güncelleme:
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    Kadın-erkek ilişkilerinde bireylerin hangi özelliklere dikkat ettiği, hangi özelliklerden etkilendikleri merak ediliyor. Kadınların bir ilişkiye başlayabilmesi için aradıkları fiziksel özellikler tabii ki de var. Ancak kadınlar öncelikle derinlik ve anlam ararlar. Yani kadınlar bir koku ve ses tonundan da etkilenebilirler. İşte kadınların erkeklerde seksi bulduğu 5 özellik...

    Kadın ve erkek ilişkileri her dönem merak edilen ve üzerinde araştırma yapılan bir konudur. Erkeklerin kadınlardan ve kadınların erkeklerden beklentileri her zaman anlaşılmaya alışılmıştır. Bizde sizler için kadınların erkeklerde en seksi bulduğu beş özelliği derledik. İşte kadınların erkeklerde karşı koyamadığı özellikler...

    KADINLARIN ERKEKLERDE SEKSİ BULDUĞU 5 ÖZELLİK

    KOKU

    KOKU

    Erkeklerin her zaman güzel kokması önemlidir. Hiçbir kadın ter kokan bir adamla yakınlaşmak istemez. Üstelik gerçekten güzel kokan bir erkek her kadının dikkatini çekebilir. O yüzden bir kadını etkilemek istiyorsanız kendinize yakışacak, ona sizi hatırlatacak bir parfüm seçmeniz gerekiyor.

    SES TONU

    SES TONU

    Etkileyici bir ses tonuna sahip olan erkekler, çok yakışıklı olmasa bile tüm ilgiyi üzerlerinde toplamayı ve kadınları etkilemeyi başarabilirler.

    ŞIK GİYİNMEK

    ŞIK GİYİNMEK

    Etkin bir duruş için, güzel ve şık giyinmek oldukça önemlidir. Bu dünyanın en pahalı markalarından giyinmek anlamına gelmiyor. Renk uyumu, temiz ve ütülü giysiler her zaman bir kadın için önem teşkil etmektedir.

    ZEKA

    ZEKA

    IQ puanları ya da ne kadar akıllı oldukları değil bahsettiğimiz... Seksi olan şey, kritik düşünme yeteneği, öğrenmeye olan açlık ve içgüdüsel olarak doğruya ulaşma. Zekasıyla etkilemediği sürece bir erkek ne kadar iyi olursa olsun, kimya uyuşmazlığı olacaktır.

    CİNSEL GÜVEN

    CİNSEL GÜVEN

    Karşısındaki kadının gözlerinden, mimiklerinden ve sesinden ne istediğini, ne yapması gerektiğini anlayan erkekler, her zaman için seksidir. Önemsendiğini hissetmek, erkeği çekici yapan unsurlardan biridir.

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    Anahtar Kelimeler:
    Aşk erkek kadın
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