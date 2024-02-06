Kadınların erkeklerde karşı koyamadığı 5 özellik! Kadınlar bu erkekleri seksi buluyor

ZEKA

IQ puanları ya da ne kadar akıllı oldukları değil bahsettiğimiz... Seksi olan şey, kritik düşünme yeteneği, öğrenmeye olan açlık ve içgüdüsel olarak doğruya ulaşma. Zekasıyla etkilemediği sürece bir erkek ne kadar iyi olursa olsun, kimya uyuşmazlığı olacaktır.