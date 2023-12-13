Kahreden çanta! 6 gün sonra 10 metre ilerdeki ağaçta buldular

"BURADA BİR ÜST GEÇİT YOK"

Gürel, "Buranın 150-200 metre ilerisinde lojmanlar var, orada insanlar oturuyor. Benim kızım gayet normal bir şey yapmış; buradan otobüs durağından inmiş, karşıya geçmek istemiş. Mutlaka burayı kullanmak gerekiyor. Burada bir üst geçit yok, bir ışık yok, hiçbir şey yok. Yetkililere sesleniyorum; buraya bir üst geçit yapmaları lazım.