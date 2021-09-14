Kahreden olay! Evine gelmesini beklerken eşi gözlerinin önünde öldü

“Olay gözümüzün önünde oldu. Balkonda, onun işten gelmesini bekliyorduk. Elini kaldırıp ben geliyorum demesiyle otobüs çarptı. Öleli 25 gün oldu ve yüzde yüz karşı taraf suçlu olmasına rağmen adalet yanımızda olmadı. Bu kişi elini kolunu sallayarak şu an dışarıda, hatta evimin önünde hala çalışıyor. Bu kişi hala işini yapıyor ve hayatını yaşıyor. Kazayı gördüğüm o an inanamadım inanmak istemedim. Kaza alanına yaklaşmak istedim ama beni bırakmadılar. O halimle bile bağırıyordum kalbine ve nabzına bakın gözünü açık tutun diyerek yönlendirmeye çalıştım. Ben, adalet, hukuk ve yargının görevini yapmasını istiyorum. Geride 3 çocuk var, bir şekilde hayata devam edeceğiz ama o kişinin dışarıda olması insana dokunuyor.” İHA