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  4. Kaldırımda yürürken arkasından sessizce yaklaştı... Kafasını taşla vura vura ezdi! Tekirdağ'daki kan donduran olay kamerada

Kaldırımda yürürken arkasından sessizce yaklaştı... Kafasını taşla vura vura ezdi! Tekirdağ'daki kan donduran olay kamerada

09.03.2024 14:01
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir kişi, arkasından yaklaşan saldırganın hamlesiyle dehşeti yaşadı. Elindeki taşla adamın kafasına vuran saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan C.G. hastaneye kaldırılırken, olay anı kameraya yansıdı.

Kan donduran taşlı saldırı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşandı. Hükümet Caddesi'ndeki kaldırımda yürüyen C.G. bir anda neye uğradığını şaşırdı.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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ELİNDEKİ TAŞLA BAŞINA VURMAYA BAŞLADI

ELİNDEKİ TAŞLA BAŞINA VURMAYA BAŞLADI

C.G.'nin arkasında sessizce yaklaşan N.Ç., elinde taşla bir anda saldırdı.

Şüpheli, daha sonra yere düşen C.G'yi darbetmeye başladı.

Yaralanan C.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan C.G'nin darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ taş
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