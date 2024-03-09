Kaldırımda yürürken arkasından sessizce yaklaştı... Kafasını taşla vura vura ezdi! Tekirdağ'daki kan donduran olay kamerada

Kan donduran taşlı saldırı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşandı. Hükümet Caddesi'ndeki kaldırımda yürüyen C.G. bir anda neye uğradığını şaşırdı.
(AA)
C.G.'nin arkasında sessizce yaklaşan N.Ç., elinde taşla bir anda saldırdı.
Şüpheli, daha sonra yere düşen C.G'yi darbetmeye başladı.
Yaralanan C.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan C.G'nin darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.