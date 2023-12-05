Kalite bariz bir şekilde düşük çıktı! Otelin inşaatında deniz kumu kullanmışlar

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği Adıyaman’da, KKTC’li sporcuların da aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili yapı sahiplerinden A.B., M.F.B. ve E.B., Fenni Mesul ve Statik Proje Müellifi E.Y., Statik Proje Müellifi H.B. tutuklu, B.A., H.A., M.G., S.Z., Ş.Ö. ve U.B.'nin adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılandığı dosyada iddianame tamamlandı.