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  4. Kalite bariz bir şekilde düşük çıktı! Otelin inşaatında deniz kumu kullanmışlar

Kalite bariz bir şekilde düşük çıktı! Otelin inşaatında deniz kumu kullanmışlar

05.12.2023 21:43 | Son Güncelleme:
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6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen büyük felakette çöken ve 72 kişiye mezar olan İsias Otel'le ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Otelin inşaatında deniz kumu kullanıldığı anlaşıldı. Dava ile ilgili dosyada yer alan raporda betonun kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, demir kalınlığının standardın çok altında olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 72 kişi kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman’daki İsias Otel'in çökmesiyle ilgili iddianame kabul edildi. İddianamede yer alan raporda; binanın 1991 yılında apartman olarak inşa edildiği ancak sonradan ruhsatsız kaçak kat eklendiği ve binanın inşaatında ise deniz kumu kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.


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KKTC'Lİ SPORCULAR DA VARDI

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği Adıyaman’da, KKTC’li sporcuların da aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili yapı sahiplerinden A.B., M.F.B. ve E.B., Fenni Mesul ve Statik Proje Müellifi E.Y., Statik Proje Müellifi H.B. tutuklu, B.A., H.A., M.G., S.Z., Ş.Ö. ve U.B.'nin adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılandığı dosyada iddianame tamamlandı.

İsias Otel'le ilgili iddianame, davanın ilk duruşmasının 3 Ocak 2024 tarihinde görülmek üzere Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

KALİTE BARİZ BİR ŞEKİLDE DÜŞÜK ÇIKTI

KALİTE BARİZ BİR ŞEKİLDE DÜŞÜK ÇIKTI

Dava ile ilgili dosyada yer alan raporda betonun kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, demir kalınlığının standardın çok altında olduğu belirtildi.

Yapıya ilişkin zemin etüdü yapılmadığı ve binanın yapımında yasak olmasına rağmen dere kumu kullanıldığı belirlendi. Binanın ilk olarak 1991 yılında apartman olarak tasarlandığı ancak ruhsat çıkartılarak otele çevrildiği vurgulandı.

Yapıya ilişkin zemin etüdü yapılmadığı ve binanın yapımında yasak olmasına rağmen dere kumu kullanıldığı belirlendi. Binanın ilk olarak 1991 yılında apartman olarak tasarlandığı ancak ruhsat çıkartılarak otele çevrildiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş
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