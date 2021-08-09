Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Memur zammı ne kadar olacak?

700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren sözleşme sürecinin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, başkanlığını yaptığı toplantının açılışında, toplu sözleşmelerin demokratik toplumlarda devlet ile toplum arasındaki bağları güçlendiren kurumsal yapılar olduğunu ifade etti. İşte ayrıntılar...

KAMU İŞÇİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu sene ilk kez taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil olmasıyla, ücreti asgari ücret seviyesinde olan yaklaşık 200 bin işçi için de pazarlık yapılıyor.

Türk-İş ve Hak-İş’in ortak hazırladığı teklifte, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep edildi.

Bu talebe karşılık hükümet brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesini teklif etti.

İlk önerilerin sonrasında iki taraf arasındaki temas devam etti. Görüşmelerin bu hafta içerisinde belli olması bekleniyor.