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  4. Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Memur zammı ne kadar olacak?

Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Memur zammı ne kadar olacak?

09.08.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki ilk toplantıyla başladı. Bu görüşmelerin sonucunda memur ve memur emeklisinin ne kadar zam alacağı belli olacak. Sözleşme sürecinin sonucu 700 bin işçiyi ilgilendiriyor. İşte ayrıntılar...

700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren sözleşme sürecinin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, başkanlığını yaptığı toplantının açılışında, toplu sözleşmelerin demokratik toplumlarda devlet ile toplum arasındaki bağları güçlendiren kurumsal yapılar olduğunu ifade etti. İşte ayrıntılar...

KAMU İŞÇİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu sene ilk kez taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil olmasıyla, ücreti asgari ücret seviyesinde olan yaklaşık 200 bin işçi için de pazarlık yapılıyor.
Türk-İş ve Hak-İş’in ortak hazırladığı teklifte, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep edildi.
Bu talebe karşılık hükümet brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesini teklif etti.
İlk önerilerin sonrasında iki taraf arasındaki temas devam etti. Görüşmelerin bu hafta içerisinde belli olması bekleniyor.

ZAM TEKLİFİ 12 AĞUSTOS’TA YAPILACAK

ZAM TEKLİFİ 12 AĞUSTOS’TA YAPILACAK
2 Ağustos itibarıyla, 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023’te yapılacak zamların belirlenmesi için görüşmeler gerçekleşecek.
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