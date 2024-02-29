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  4. Kamyon dubleks eve çarparak durabildi! Korkunç kazada iki kişi hayatını kaybetti

Kamyon dubleks eve çarparak durabildi! Korkunç kazada iki kişi hayatını kaybetti

29.02.2024 09:36
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Balıkesir'de gece saatlerinde korkunç kaza meydana geldi. Karesi ilçesinde mıcır yüklü kamyon önce şarampole devrildi ardından inşaatı devam eden dubleks bir eve çarparak durabildi. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kamyon olay yerinden vinç ile kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Beton santralinden mıcır taşıyan Halis Alkan yönetimindeki kamyon, iddiaya göre rampadan inerken freni boşaldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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DUBLEKS EVE ÇARPARAK DURDU

Hızlanan kamyon, yol kenarında bulunan güvenlik bariyerini ezerek şarampole yuvarlandı.

Devrilen kamyon, ters dönerek inşaat halinde bulunan dubleks eve çarparak durdu.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Jandarma tarafından yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Halis Alkan ve araçta yolcu konumunda bulunan Murat Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılırdı. Kamyon, olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaldırılırken, trafik akışı tekrar sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kaza
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