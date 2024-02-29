Kamyon dubleks eve çarparak durabildi! Korkunç kazada iki kişi hayatını kaybetti

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Jandarma tarafından yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Halis Alkan ve araçta yolcu konumunda bulunan Murat Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.