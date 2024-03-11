Kar kütleleri altında kaderine terk edilmiş olarak bekliyorlar! Geri dönüş için yol yok

Rusya Federasyonu’na bağlı Komi Cumhuriyeti’nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB’nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı.
Bölgede yaşanan aşırı soğuklar,
eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı
ve işsizlik göçü tetikledi.
Vorkuta'ya 5 kilometre uzaklıkta ise Bovanenkovo -Ukhta gaz boru hattının inşaatında çalışmalar vardı.
İnşaattaki çalışmaların tamamlanmasının ardından sonrasında bölgede de kullanılan iş makineleri ile kamyonlar, geri dönüş için gerekli yol ve güzergahın yetersizliği nedeniyle kaderine terk edilmiş durumda.