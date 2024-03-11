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  4. Kar kütleleri altında kaderine terk edilmiş olarak bekliyorlar! Geri dönüş için yol yok

Kar kütleleri altında kaderine terk edilmiş olarak bekliyorlar! Geri dönüş için yol yok

11.03.2024 16:28
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Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde bulunan Vorkuta'dan gelen görüntüler dikkat çekti. SSCB döneminde madencilik konusunda önemli kentlerden olan ancak SSCB'nin dağılmasıyla sıkıntılı günler yaşamaya başlayan Vorkuta'da Bovanenkovo -Ukhta gaz boru hattının inşaatında da kullanılan iş makineleri ve kamyonlar, geri dönüş için yol ve güzergah yetersizliği ve harcama maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle kar kütleleri altında kaderine terk edilmiş olarak bekler halde.

Rusya Federasyonu’na bağlı Komi Cumhuriyeti’nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB’nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

AA-20240311-33957337-33957336-KARLAR_ALTINDA_SESSIZLIGE_ESIR_VORKUTA
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anasayfa

KARLAR ALTINDA SESSİZLİĞE ESİR VORKUTA

Bölgede yaşanan aşırı soğuklar,

eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı

ve işsizlik göçü tetikledi.

Vorkuta'ya 5 kilometre uzaklıkta ise Bovanenkovo -Ukhta gaz boru hattının inşaatında çalışmalar vardı.

İnşaattaki çalışmaların tamamlanmasının ardından sonrasında bölgede de kullanılan iş makineleri ile kamyonlar, geri dönüş için gerekli yol ve güzergahın yetersizliği nedeniyle kaderine terk edilmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya vorkuta
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