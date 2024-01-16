Kar yağışı için tarih verildi! Hava durumu uyarıları peş peşe geldi: İki gün sürecek, İstanbul da listede…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı haritada Akdeniz ve Ege bölgesinde kuvvetli yağış görülme olasılığına dikkat çekildi. Kar yağması beklenen iller arasında ise Bursa, Balıkesir, Ankara bulunuyor. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? İşte uzmanların ve Meteoroloji'nin açıklamalarıyla hava durumundan son detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu'da kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Antalya’nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Batı Karadeniz(Sinop hariç) Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya merkez, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte o iller: Antalya, Adana, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Karabük, Osmaniye.
İstanbul'da kar yağışıyla ilgili ise Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama geldi. CNN Türk'e konuşan Şen şunları söyledi: "İstanbul'da sıcaklık 14 derece civarında. Hafta sonu rüzgarın yönü dönecek. Lodosken poyraza dönecek. Poyraza dönmesiyle birlikte Marmara Bölgesi'ne orta Avrupa'dan soğuk gelecek.