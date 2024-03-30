Karnı şişince hamile olduğunu sandı! Ortaya çıkan gerçek genç kadının sonu oldu

33 yaşındaki Fiona Gallacher, iki aydır şiddetli karın ağrısı, şişkinlik ve kusma gibi hamilelik benzeri semptomlardan şikayetçiydi. Ancak ocak ayında hamilelik testinin negatif çıkmasının ardından gerçekler ortaya çıktı.
The Sun'da yer alan habere göre, dört çocuk annesi olan kadının karnındaki şişkinlikle beraber yaptırdığı gebelik testlerinin negatif çıkmasının ardından hayati organlarının bezlerinde büyüyen bir kanser olan dördüncü aşama adenokarsinom hastası olduğunu ortaya çıkardı. Doktorlar başlangıçta ona altı ay ile bir yıl arasında yaşama süresi verdiler. Ancak sadece 11 hafta sonra 22 Mart'ta öldü.
Olaydan sonra yıkılan kız kardeşi Kellyann (37), Daily Record'a şunları söyledi: "Fiona şiddetli mide ağrıları yaşamaya başladı ama bunu sadece kendini iyi hissetmemesine bağladı. Midesi aniden şişti ve hiçbir şeyi bastıramadı; hissettiği duygudan dolayı başlangıçta hamile olduğunu düşündü. O kadar şişmişti ki sanki hamileymiş gibi görünüyordu."
Andekarsinom, organlarınızın içindeki mukoza bezlerinde başlayan bir hastalıktır Avustralya'nın bir tavsiye sayfası olan Kanser Konseyi'ne göre, tüm böbrek ve bağırsak kanserlerinin yaklaşık yüzde 90'ından, akciğerin yüzde 85'inden ve tüm rahim ağzı kanserlerinin dörtte birinden sorumludur. Aynı zamanda meme, prostat ve mide kanserlerinin çoğuna da neden olur.
Hastalık vücudun birçok farklı bölgesinde ortaya çıkabildiğinden, başlı başına bir semptom listesi yoktur. Birçoğu erken aşamalarda herhangi bir ağrı hissetmeyebilir. Ancak bazı uzmanlara göre kişinin ağrı, ishal , kanama veya yorgunluk yaşayabileceğini söyledi. Tümörün nerede olduğuna ve büyüklüğüne bağlı olarak tedavi seçenekleri cerrahi olarak çıkarılması, kemoterapi , radyasyon tedavisi ve immünoterapiyi içerebilir.
Fiona'nın ailesi onun ani ölümü karşısında şok oldu. Diğer kız kardeşi Sarahann ise çocuklarına bakmak için aile evine taşınıyor: 16 yaşındaki Graham Hastie, 15 yaşındaki Kevin Hastie, yedi yaşındaki Emmaleigh Goldie ve üç yaşındaki Charlie-May Mcfarlane.