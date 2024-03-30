Karnı şişince hamile olduğunu sandı! Ortaya çıkan gerçek genç kadının sonu oldu

Olaydan sonra yıkılan kız kardeşi Kellyann (37), Daily Record'a şunları söyledi: "Fiona şiddetli mide ağrıları yaşamaya başladı ama bunu sadece kendini iyi hissetmemesine bağladı. Midesi aniden şişti ve hiçbir şeyi bastıramadı; hissettiği duygudan dolayı başlangıçta hamile olduğunu düşündü. O kadar şişmişti ki sanki hamileymiş gibi görünüyordu."