Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss'un sözleri gündemde! Erotik pozlar dışında ilk kez böyle bir konuyla gündemde...

Süpermodel Kate , 2018'de içkiyi bıraktı. 26 yaşındaki Lottie , o zamandan beri uyuşturucu ve alkol sorunlarıyla mücadele ediyor.
Model, duygusal yeni videoda dört gün boyunca ayık olduğunu açıkladı. Daha önce 2022'de rehabilitasyonu kabul edilmişti. Ünlü modelin son videosu gündem oldu.
Model Lottie Moss, gözyaşları içinde ablası Kate'in izinden gitmenin onu uyuşturucu ve alkol dünyasına sürüklediğini söyledi.
Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Lottie, internette modellik hayatının baskılar yüzünden perişan halde olduğunu itiraf etti ve gözyaşı döktüğü bir video yayınladı.
Lottie Moss, yayınladığı videoda dört gündür uyumadığını söyledi. Lottie, internetteki hayranlarına şunları belirtti:
"Gençliğimden beri depresyon, kaygı, bağımlılık ve model olma sorunlarıyla çokça mücadele ettim. Bu sektörde olmak benim için böyle hissetmememi ve ne zaman üzgün hissetsem uyuşturucu ve alkole yenik düşmem gerektiğini gösterdi. Şimdiye kadar hayatımın geri kalanında bunu yapma alışkanlığım vardı.
Ve öyle bir noktaya geldim ki artık kim olduğumu bile bilmiyorum ve bu tıpkı 20'li yaşlarında dolaşmak berbat bir şey gibi. Bazen tanımadığın bir insana dönüştüğümü düşünüyorum."
Lottie Moss, ablası Kate'in izinden gitmenin onu uyuşturucu ve alkol dünyasına sürüklediğini söylemesiyle de olay oldu.
Charlotte Moss namı diğer Lottie, Peter Moss ve ikinci eşi Inger Solnordal'ın kızıdır. Lottie, Peter ve ilk karısı Linda'nın kızı olan ünlü üvey kız kardeşi Kate'e rağmen, hayatının ilk birkaç yılını göreceli bir anonimlik içinde geçirdi.