Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss'un sözleri gündemde! Erotik pozlar dışında ilk kez böyle bir konuyla gündemde...

Lottie Moss, yayınladığı videoda dört gündür uyumadığını söyledi. Lottie, internetteki hayranlarına şunları belirtti:

"Gençliğimden beri depresyon, kaygı, bağımlılık ve model olma sorunlarıyla çokça mücadele ettim. Bu sektörde olmak benim için böyle hissetmememi ve ne zaman üzgün hissetsem uyuşturucu ve alkole yenik düşmem gerektiğini gösterdi. Şimdiye kadar hayatımın geri kalanında bunu yapma alışkanlığım vardı.