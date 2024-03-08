Kaza geçiren eşini ziyarete gelenlere ikram ediyordu! İşe dönüştürdü 'İyileşene kadar satış yapmaya başladık' Yurt dışına bile gönderiyorlar

Hayal Erkan’ın (44) eşi Abdi Erkan (44), 2018 yılında çalıştığı yerde iş kazası geçirdi. Ziyarete gelen misafirlere Hayal Erkan, bir şeyler ikram etmek için bıttımı menengiç kahvesi işlemlerinden geçirdikten sonra sunum yaptı. Klasik yöntemler ile yapılan kahve misafirler tarafından beğenilince 5 çocuk annesi Hayal Erkan, bunu ticarete dönüştürmek için girişimde bulundu. Giriştiği işle KOSGEB’ten de destek alan Erkan, hem aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı, hem de kahveleri için marka tescilini aldı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

