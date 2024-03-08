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    4. Kaza geçiren eşini ziyarete gelenlere ikram ediyordu! İşe dönüştürdü 'İyileşene kadar satış yapmaya başladık' Yurt dışına bile gönderiyorlar

    Kaza geçiren eşini ziyarete gelenlere ikram ediyordu! İşe dönüştürdü 'İyileşene kadar satış yapmaya başladık' Yurt dışına bile gönderiyorlar

    08.03.2024 17:10
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    Şırnak’ta 2018 yılında eşi Abdi Erkan’ın kazada yaralanması sonucu ziyarete gelen misafirlere menengiç kahvesi yapıp ikram eden Hayal Erkan, daha sonra bu fikri geliştirip işini kurdu. Eşi iyileşene kadar satış yapmaya başladıklarını aktaran Erkan, hedeflerinin dünyanın her yerine markasını taşımak olduğunu söyledi. Erkan "Biz ürünümüzü ilk başta Şırnak ve çevresine veriyorduk ama şu anda Türkiye’nin hemen hemen her iline gönderdik. Yurt dışına da gönderiyoruz" dedi.

    Hayal Erkan’ın (44) eşi Abdi Erkan (44), 2018 yılında çalıştığı yerde iş kazası geçirdi. Ziyarete gelen misafirlere Hayal Erkan, bir şeyler ikram etmek için bıttımı menengiç kahvesi işlemlerinden geçirdikten sonra sunum yaptı. Klasik yöntemler ile yapılan kahve misafirler tarafından beğenilince 5 çocuk annesi Hayal Erkan, bunu ticarete dönüştürmek için girişimde bulundu. Giriştiği işle KOSGEB’ten de destek alan Erkan, hem aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı, hem de kahveleri için marka tescilini aldı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ChefGPT

    KADIN GİRİŞİMCİ, KAZA GEÇİREN EŞİNİ ZİYARETE GELENLERE İKRAM ETTİĞİ KAHVEYLE İŞ KURDU

    Hayal Erkan, yaptığı açıklamada, eşinin geçirdiği kazadan sonra yaralanınca gelen misafirleri olduğunu söyledi.

    İkram edebilecek bir şeylerin olması gerektiği için de kahve yapıp ikram ettiklerini belirten Erkan, yaptıkları kahvenin beğenilmesiyle fikir geliştirip özenle yapmaya başladıklarını anlattı.

    Eşi iyileşene kadar satış yapmaya başladıklarını aktaran Erkan, şöyle konuştu:

    "Eşim çalışamadığı için evdeydi, beraber bunu yapmaya başladık. Yavaş yavaş eşim de düzelmeye başladı. Kafe, dükkan dolaştı, sokakta geçen vatandaşa alır mısınız deyip bir potansiyel yakaladık."

    Devamında Erkan "Dağlardan toplanan yabani bıttımların menengiç kahvesi olması meşakkatli yollardan geçiyor. Bıttımın hasadı eylül-ekim aylarında başlıyor. Toplamaya giderdik. Dağlardan toplayıp, küçük dallarından ayıklayıp eve getiririz. Eve getirdikten sonra, koca büyük leğenlerde yıkarız. Yıkadığımız zaman da beyazlar üste çıkar, yeşiller de alta durur. Güzelce yıkadıktan sonra, damlarda kuruturuz. Kuruduktan sonra tertemiz olana kadar elenir." şeklinde konuştu.

    Erkan "Şu anda kavrulmuş menengiç, kırma menengiç ve menengiç yağı yapıyoruz." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Şırnak kahve
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