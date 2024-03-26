Kimi buldularsa cebinden cep telefonunu çalmışlar! Nevruz kutlamalarından dönüşte yakayı ele verdiler

Daha önce de çok kez hırsızlık suçuna karışan 5 kişi Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları sırasında 22 kişinin daha telefonunu çaldı. Hırsızlık Masası polislerinin daha önce hazırladığı planın da katkısıyla şüpheliler gerçeği inkar etse de parmaklıkların ardını boyladı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır