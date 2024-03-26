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  4. Kimi buldularsa cebinden cep telefonunu çalmışlar! Nevruz kutlamalarından dönüşte yakayı ele verdiler

Kimi buldularsa cebinden cep telefonunu çalmışlar! Nevruz kutlamalarından dönüşte yakayı ele verdiler

26.03.2024 09:54
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Nevruz kutlamasında Batman'dan Diyarbakır'a gelen bir araç takibe alındı. Araçta ve içindeki 5 kişinin üzerinde yapılan aramada 22 cep telefonu çıktı. Araçtakiler telefonları çalmadıklarını söyledi. Ancak telefonlar çalmaya başladı ve polis hattaki kişileri de şubeye davet etti. Gerçeğin ortaya çıkması geç olmadı.

Daha önce de çok kez hırsızlık suçuna karışan 5 kişi Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları sırasında 22 kişinin daha telefonunu çaldı. Hırsızlık Masası polislerinin daha önce hazırladığı planın da katkısıyla şüpheliler gerçeği inkar etse de parmaklıkların ardını boyladı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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ŞÜPHELİ ARAÇ TAKİBE ALINDI

ŞÜPHELİ ARAÇ TAKİBE ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince, yapılan çalışmalarda yankesicilik olayına karışabileceği öngörülen bir aracın Batman’dan Diyarbakır’a geldiği tespit edildi. Şüpheliler, takibe alınan park halindeki araca bindiği esnada yakalandı.

FOYALARI BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

FOYALARI BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramda suça konu toplamda 22 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, suçu inkar ederken gerçek; cep telefonları çalmaya başlayıp sahipleri arayınca ortaya çıktı. Telefonları cevaplayan polis, müştekileri şubeye davet etti.

HEPSİNİN SUÇ KAYDI VAR

HEPSİNİN SUÇ KAYDI VAR

Şüphelilerden A.İ.’nin 37, V.G.’nin 8, E.G.’nin 13, Ö.İ.’nin 6 ve F.İ.’nin 5 suç kaydı olduğu, bunların çoğunun hırsızlıktan olduğu ortaya çıktı. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

HIRSIZLIK MASASI'NDAN 'NEVRUZ' PLANI

HIRSIZLIK MASASI'NDAN 'NEVRUZ' PLANI

Yüzlerce kişinin Nevruz’a katılımını fırsat bilen yankesicilere yönelik Hırsızlık Masası polislerinin, bir plan hazırladığı ve hırsızlığa izin vermediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Nevruz hırsızlık
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