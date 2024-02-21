Kıraathane sahibinin sır ölümü! Yer: Beşiktaş... Gözyaşlarına boğuldular, baygınlık geçirenler oldu

Korkunç olay, Türkali Mahallesi Altınay Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gelen çalışan, kıraathane sahibi İsmail Karabıyık'ı (43) yerde hareketsiz yatar halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

