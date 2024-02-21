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  4. Kıraathane sahibinin sır ölümü! Yer: Beşiktaş... Gözyaşlarına boğuldular, baygınlık geçirenler oldu

Kıraathane sahibinin sır ölümü! Yer: Beşiktaş... Gözyaşlarına boğuldular, baygınlık geçirenler oldu

21.02.2024 15:24 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta kıraathane sahibi bir kişi iş yerinde başından vurulmuş olarak bulundu. Olay yerine gelen şahsın yakınları gözyaşlarına boğulurken bir kişi baygınlık geçirdi. Ekipler olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Korkunç olay, Türkali Mahallesi Altınay Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gelen çalışan, kıraathane sahibi İsmail Karabıyık'ı (43) yerde hareketsiz yatar halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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BEŞİKTAŞ'TA İŞ YERİNDE BAŞINDAN VURULMUŞ OLARAK BULUNDU

Sağlık ekipleri başında silah girişi bulunan Karabıyık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı haber alan İsmail Karabıyık’ın yakınları iş yerinin önüne geldi.

Gözyaşlarına boğulan ve ne olduğunu anlamaya çalışan yakınlardan biri baygınlık geçirdi.

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Ölen kişinin oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi “Oğlumun arkadaşıydı. Ne olduğunu bilmiyoruz. İş yerinde ölü olarak bulunmuş" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kıraathane beşiktaş
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