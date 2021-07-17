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  4. Kızının başı taşla ezilmişti! Acılı babadan çarpıcı sözler

Kızının başı taşla ezilmişti! Acılı babadan çarpıcı sözler

17.07.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Afganistan uyruklu A.M'nin (20) cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başını taşla ezdiği 17 yaşındaki A.A.'nın tedavisi devam ederken, mahalleli protestoda bulundu.

Acılı baba M.A. kızının başına gelenin, bir başkasının başına gelmemesi için her türlü platformda, her türlü yasal yollardan hakkını arayacağını söyledi.

MAHALLEDE PROTESTO

Gebze'nin Pelitli Mahallesi'nde pazartesi günü, dershaneden dönen A.A.´yı takip eden Afganistan uyruklu A.M., genç kızı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismarda bulunmaya çalıştı.
A.M. daha sonra genç kızın başını taşla ezerek yol kenarına sürükleyip, yakınlarda bulunan bir palet fabrikasındaki kişilerin yanına giderek yolda baygın bir kişiyi gördüğünü söyleyerek yardım istedi.
İhbar üzerine gelen ambulansla A.A. Gebze´de bulunan özel bir hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Jandarmanın yaptığı araştırmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenip gözaltına alınan A.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pelitli Mahallesi´nde oturan vatandaşlar, dün akşam saatlerinde bir araya gelerek olayı protesto etti.
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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kocaeli Gebze
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