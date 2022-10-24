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Kop Dağında renk cümbüşü

24.10.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’ta sonbahardan kışa geçişte 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı güzergâhında renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.Bayburt - Erzurum kara yolu üzeri Kop Dağı mevkiinde dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı.Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağa

Bayburt’ta sonbahardan kışa geçişte 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı güzergâhında renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.
Bayburt - Erzurum kara yolu üzeri Kop Dağı mevkiinde dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.
İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı.
Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri mest ediyor.
Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı renk katıyor. Dağlarda görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.
Rengarenk dağları izlerken keyif aldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi.
Sonbahar ile yaşanan doğal güzellikler, İhlas Haber Ajansı muhabirince drone ile havadan görüntülendi.

Kop Dağında renk cümbüşü

Kop Dağında renk cümbüşü

Kop Dağında renk cümbüşü

Kop Dağında renk cümbüşü

Kop Dağında renk cümbüşü

Kop Dağında renk cümbüşü

Kop Dağında renk cümbüşü

Kop Dağında renk cümbüşü

Kop Dağında renk cümbüşü
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Bayburt

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