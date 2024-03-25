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  4. Köy hayatı tutkunu çift 2 koyunla başladı! Şimdi çiftlik sahibi oldular

Köy hayatı tutkunu çift 2 koyunla başladı! Şimdi çiftlik sahibi oldular

25.03.2024 19:37
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Düzce'nin Konaklı köyünde yaşayan Figen ve Kadir Ayyıldız çifti, devlet desteğiyle aldıkları 2 koyunla başladıkları besicilikte büyüdüler. Aldıkları diğer desteklerle ahırlarını büyüten çift, 8 yılda hayvan sayısını 200'e çıkardı.

Düzce'nin Konaklı köyünde yaşayan çiftin hikayesi pek çok kişiye ilham oldu. Devlet desteğiyle aldıkları 2 koyunla başladıkları besicilikte çiftlik sahibi oldular. Hacettepe Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan 2002'de mezun olan 45 yaşındaki Kadir Ayyıldız, ailesinden kalan köydeki eve yerleşip çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya başladı.
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Ayyıldız, 11 yıl önce evlendiği 42 yaşındaki eşi ev hanımı Figen Ayyıldız ile köyden kopamayarak yaşamlarını burada sürdürme kararı aldı. Çift, 8 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesine yaptıkları başvurunun kabul edilmesiyle sağlanan hibe desteğiyle 2 koyun alarak besiciliğe ilk adımı attı. Aldıkları diğer desteklerle ahırlarını büyüten çift, 8 yılda hayvan sayısını 200'e çıkardı.

HAYALLERİNİ GERÇEK YAPTILAR!

HAYALLERİNİ GERÇEK YAPTILAR!

6 ve 10 yaşlarındaki kızlarının da yakından ilgilendiği hayvanları sevgiyle besleyen Ayyıldız çifti, çiftlik hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"YAPTIĞIM İŞİ ÇOK SEVİYORUM VE MUTLUYUM"

"YAPTIĞIM İŞİ ÇOK SEVİYORUM VE MUTLUYUM"

Kadir Ayyıldız, köy yaşamını ailece çok sevdiklerini, birçok kişinin emeklilik hayalini kendilerinin yaşadığını anlatarak, "Yaptığım işi çok seviyorum ve mutluyum." dedi. Ayyıldız, 2 koyunla başladıkları besicilikte hayvan sayısını zamanla 200'e çıkardıklarını aktararak, "Kuzularla beraber sayı artıyor ve kurbanlık olarak değerlendiriliyor. Bu işi yapmak isteyenler mutlaka cesaret etsinler" dedi.

"ALDIĞIMIZ DESTEKLER AZIMSANACAK GİBİ DEĞİL"

"ALDIĞIMIZ DESTEKLER AZIMSANACAK GİBİ DEĞİL"

Figen Ayyıldız da mutlu bir köy yaşamı sürdüklerini dile getirerek, "Aldığımız destekler azımsanacak gibi değil. Devletimizin çok güzel destekleri var. Bu destek ve hibelerden yararlanıyoruz. Bir şeyin büyüdüğüne şahit olmak çok güzel. Üretimde bulunmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik köy hayatı
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