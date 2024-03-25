Köy hayatı tutkunu çift 2 koyunla başladı! Şimdi çiftlik sahibi oldular

"ALDIĞIMIZ DESTEKLER AZIMSANACAK GİBİ DEĞİL"

Figen Ayyıldız da mutlu bir köy yaşamı sürdüklerini dile getirerek, "Aldığımız destekler azımsanacak gibi değil. Devletimizin çok güzel destekleri var. Bu destek ve hibelerden yararlanıyoruz. Bir şeyin büyüdüğüne şahit olmak çok güzel. Üretimde bulunmak çok güzel." ifadelerini kullandı.