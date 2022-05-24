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  4. KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022? KPSS ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte sınav takvimi ve başvuru kılavuzu!

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022? KPSS ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte sınav takvimi ve başvuru kılavuzu!

24.05.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS başvuru ücreti ve sınav ile ilgili merak edilen detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. 2022 yılında da lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı yapılacak. Peki KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar 2022? KPSS ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama ve sınav takvimi...

KPSS başvuru tarihi ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sınava ilişkin bilgiler ÖSYM tarafından paylaşıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek isteyen adayların başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar 2022? KPSS ücreti hangi bankaya yatırılır? 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri ve ücretine dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?
2022 KPSS Lİsans başvuru kılavuzu yayımlandı. KPSS 2022 Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğtiim Bilimleri için adaylardan 115 TL, KPSS alan bilgisi sınavları her bir oturum için adaylardan 80 TL ve son olarak ÖABT her bir oturum için adaylardan 115 TL başvuru ücreti alınacak.

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.
Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek. KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.
ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ: KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS
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