Kurban eti ne zaman yenir? Kurban eti bekletilir mi, kesildikten sonra hemen yenir mi?

Kurban ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar "Kurban eti ne zaman yenir?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Kurban etinin bekletilip bekletilmeyeceği merak edilirken, kesildikten sonra hemen yenip yenmeyeceği de sorgulanıyor. Peki Kurban eti ne zaman yenir, bekletilmeli mi?

Kurban eti ne zaman yenir?

Kurban bayramının idrak etmesiyle birlikte vatandaşlar kurban etinin ne zaman yeneceğini ve bekletilip bekletilmeyeceğini merak etmeye başladı. Kurban kesimlerini tamamlamış olan kişiler "Kurban eti ne zaman yenir, kesildikten sonra hemen yenir mi?" sorusunu merak ediyor.

Kurban eti, taze kesilmiş olması nedeniyle sindirimi zor olan bir besindir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde çeşitli zorluklara yol açmaktadır.

Bu sebeple özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişilerin kurban etlerini hemen tüketmemesi, buzdolabında birkaç gün bekletilmesinin ardından haşlama ya da ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlanması ve bu şekilde tüketilmesi sağlık açısından daha iyi olacaktır.