HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kurban eti ne zaman yenir? Kurban eti bekletilir mi, kesildikten sonra hemen yenir mi?

Kurban eti ne zaman yenir? Kurban eti bekletilir mi, kesildikten sonra hemen yenir mi?

20.07.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban bayramının gelmesiyle beraber "Kurban eti ne zaman yenir?" sorusu da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban kesimlerini bitirmiş olan vatandaşlar kurban etinin bekletilip bekletilmeyeceğini merak ediyor. Peki Kurban eti ne zaman yenir? Kurban eti bekletilir mi, kesildikten sonra hemen yenir mi? İşte ayrıntılar...

Kurban ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar "Kurban eti ne zaman yenir?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Kurban etinin bekletilip bekletilmeyeceği merak edilirken, kesildikten sonra hemen yenip yenmeyeceği de sorgulanıyor. Peki Kurban eti ne zaman yenir, bekletilmeli mi?

Kurban eti ne zaman yenir?

Kurban bayramının idrak etmesiyle birlikte vatandaşlar kurban etinin ne zaman yeneceğini ve bekletilip bekletilmeyeceğini merak etmeye başladı. Kurban kesimlerini tamamlamış olan kişiler "Kurban eti ne zaman yenir, kesildikten sonra hemen yenir mi?" sorusunu merak ediyor.
Kurban eti, taze kesilmiş olması nedeniyle sindirimi zor olan bir besindir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde çeşitli zorluklara yol açmaktadır.
Bu sebeple özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişilerin kurban etlerini hemen tüketmemesi, buzdolabında birkaç gün bekletilmesinin ardından haşlama ya da ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlanması ve bu şekilde tüketilmesi sağlık açısından daha iyi olacaktır.
Yine yağlı etlerde doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksektir. Diyabet (şeker hastalığı), kalp-damar hastalığı ve yüksek tansiyonu olan kişilerin Kurban Bayramı’nda yağsız ya da az yağlı etleri tercih etmeleri, kısıtlı miktarlarda tüketmeleri ve aşırıya kaçmamaları gereklidir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Macron'a kınama

Türkiye'den Macron'a kınama

Bitcoin'de düşüş! 30 bin doların altına kadar geriledi

Bitcoin'de düşüş! 30 bin doların altına kadar geriledi

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Kıdem tazminatı için Yargıtay’dan flaş karar

Kıdem tazminatı için Yargıtay’dan flaş karar

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.