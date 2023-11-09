La Nina kışı geliyor, yağışlar başladı! İşte evinizi sıcacık yapacak doğal gaz faturası düşürme yöntemi

Doğal gaz faturası düşürme yöntemleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Meteoroloji uzmanları, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El-Nino'nun kasım ayında yerini soğuk hava dalgası La-Nina'ya bırakacağını söylemişti. Beklenen oldu ve kasım ayı ile beraber havalar soğudu. Soğuk havayla beraber doğal gaz faturasını daha az getirmek için çeşitli yöntemler araştırılmaya başlandı.

DOĞAL GAZ FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN YÖNTEMLER

BALONCUKLU NAYLONLARDAN KULLANIN Uzmanlar, özellikle baloncuklu naylonları kullanarak daha fazla ısınabileceğinizi belirtti. Pencerelerin önüne konulan balonlu naylon hava akışı için etkili sonuçlar sağlıyor. Bu hile sayesinde balonlu naylonların küçük hava cepleri nedeniyle kabarcık sargısının iyi bir yalıtkan olduğu söyleniyor. Plastik taban aynı zamanda ısınması için çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor.

YALITIM ÖNEMLİ Dış cephe yalıtımı yapılmadıkça doğal gazdan tasarruf etmek çok zordur. Genelde, tüm binaya uygulanması gerektiğinden, 1 daireye yapılamamaktadır. Mantolama ve yalıtım yaptıran binalarda doğal gaz faturaları yarı yarıya düşüyor. Üstelik, yaz aylarında bunaltıcı sıcaklar, hissedilmiyor. Bu nedenle, apartman olarak anlaşıp yalıtım ve mantolama yaptırılma kararı alınması doğal gaz faturası için etkili sonuçlar sağlayabilir.

RADYATÖR BAKIMI YAPILMALI Radyatörlerde hava birikmesi veya temizlenmeye ihtiyaç duyması ısıtma gücünü düşüren nedenlerin başlıcalarıdır. Bu tarz sorunlar nedeniyle eviniz bir türlü ısınmaz ve kombinizi daha yüksek devirde çalıştırmak zorunda kalırsınız. Bunun sonucunda da yüksek bir doğal gaz faturasıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu nedenle kış gelmeden radyatör bakımı yaptırmalısınız.

KOMBİNİZİ GÜN İÇERİSİNDE KAPATMAYIN Bazı kullanıcılar, kombilerin kapatılıp yeniden açıldığında daha tasarruflu olacağı yönünde yanlış bir inanışa sahiptir. Oysa ki bunun tam tersi şekilde kombiyi kapatmak evin soğumasına yol açarak ısıtma için yeniden daha fazla doğal gaz harcanmasına sebebiyet verir. Bu nedenle tatil gibi evden uzun süreli uzak kalınması gereken durumlar dışında kombi gün içerisinde kapatılmamalıdır. Evden birkaç saatliğine çıkıldığında kombiyi kapatmak yerine açık tutmak çok daha tasarrufludur. Evin var olan sıcaklığının kısık kombi derecesi ile muhafaza edilmesi, soğuk bir evin kombi tarafından soğutulmasından çok daha tasarruflu bir eylemdir.