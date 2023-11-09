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    4. La Nina kışı geliyor, yağışlar başladı! İşte evinizi sıcacık yapacak doğal gaz faturası düşürme yöntemi

    La Nina kışı geliyor, yağışlar başladı! İşte evinizi sıcacık yapacak doğal gaz faturası düşürme yöntemi

    09.11.2023 09:20 | Son Güncelleme:
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    Doğal gaz faturası düşürme yöntemleri soğuk havaların gelmesi ile beraber merak edilmeye başlandı. Ülkemizde kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkisini göstereceğini dile getiren uzmanlar, bu senenin aynı zamanda bol kar yağışlı geçeceğini öngördüklerini duyurmuşlardı. Kasım ayının gelmesi ile beraber de soğuk hava etkisini gösterdi. Peki, doğal gaz faturası nasıl az gelir? İşte evinizi sıcacık yapacak doğal gaz faturası düşürme yöntemi

    Doğal gaz faturası düşürme yöntemleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Meteoroloji uzmanları, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El-Nino'nun kasım ayında yerini soğuk hava dalgası La-Nina'ya bırakacağını söylemişti. Beklenen oldu ve kasım ayı ile beraber havalar soğudu. Soğuk havayla beraber doğal gaz faturasını daha az getirmek için çeşitli yöntemler araştırılmaya başlandı.

    DOĞAL GAZ FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN YÖNTEMLER

    BALONCUKLU NAYLONLARDAN KULLANIN

    BALONCUKLU NAYLONLARDAN KULLANIN
    Uzmanlar, özellikle baloncuklu naylonları kullanarak daha fazla ısınabileceğinizi belirtti. Pencerelerin önüne konulan balonlu naylon hava akışı için etkili sonuçlar sağlıyor. Bu hile sayesinde balonlu naylonların küçük hava cepleri nedeniyle kabarcık sargısının iyi bir yalıtkan olduğu söyleniyor. Plastik taban aynı zamanda ısınması için çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor.

    YALITIM ÖNEMLİ

    YALITIM ÖNEMLİ
    Dış cephe yalıtımı yapılmadıkça doğal gazdan tasarruf etmek çok zordur. Genelde, tüm binaya uygulanması gerektiğinden, 1 daireye yapılamamaktadır. Mantolama ve yalıtım yaptıran binalarda doğal gaz faturaları yarı yarıya düşüyor. Üstelik, yaz aylarında bunaltıcı sıcaklar, hissedilmiyor. Bu nedenle, apartman olarak anlaşıp yalıtım ve mantolama yaptırılma kararı alınması doğal gaz faturası için etkili sonuçlar sağlayabilir.

    RADYATÖR BAKIMI YAPILMALI

    RADYATÖR BAKIMI YAPILMALI
    Radyatörlerde hava birikmesi veya temizlenmeye ihtiyaç duyması ısıtma gücünü düşüren nedenlerin başlıcalarıdır. Bu tarz sorunlar nedeniyle eviniz bir türlü ısınmaz ve kombinizi daha yüksek devirde çalıştırmak zorunda kalırsınız. Bunun sonucunda da yüksek bir doğal gaz faturasıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu nedenle kış gelmeden radyatör bakımı yaptırmalısınız.

    KOMBİNİZİ GÜN İÇERİSİNDE KAPATMAYIN

    KOMBİNİZİ GÜN İÇERİSİNDE KAPATMAYIN
    Bazı kullanıcılar, kombilerin kapatılıp yeniden açıldığında daha tasarruflu olacağı yönünde yanlış bir inanışa sahiptir. Oysa ki bunun tam tersi şekilde kombiyi kapatmak evin soğumasına yol açarak ısıtma için yeniden daha fazla doğal gaz harcanmasına sebebiyet verir. Bu nedenle tatil gibi evden uzun süreli uzak kalınması gereken durumlar dışında kombi gün içerisinde kapatılmamalıdır. Evden birkaç saatliğine çıkıldığında kombiyi kapatmak yerine açık tutmak çok daha tasarrufludur. Evin var olan sıcaklığının kısık kombi derecesi ile muhafaza edilmesi, soğuk bir evin kombi tarafından soğutulmasından çok daha tasarruflu bir eylemdir.

    RADYATÖR ÖNÜNE KOLTUK KOYMAYIN

    RADYATÖR ÖNÜNE KOLTUK KOYMAYIN
    Odanın ısınmasını sağlayan radyatörlerin mümkün olan en iyi performans ve en yüksek verimlilikte çalışabilmesi için önlerinde herhangi bir eşya olmaması gerekir. Bu noktada en sık yapılan hatalardan biri radyatörlerin önüne koltuk yerleştirmektir. Önünde koltuk olan radyatörün verdiği ısı, koltuk tarafından kesilir ve emilir. Bu da iç mekânın yeteri kadar ısınamamasına yol açar. Bu nedenle radyatör önüne koltuk konulmamalıdır. Radyatör verimli şekilde çalıştığı zaman, iç mekan çok daha hızlı bir şekilde ısınacak ve gereksiz yere doğal gaz sarfiyatı yapılmayacaktır.
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    Doğal gaz faturası doğalgaz eo

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