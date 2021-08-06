Manavgat'taki yangında Lyrbe Antik Kenti büyük zarar gördü

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan yangınlarla mücadele devam ederken, alevlerin en çok etkilediği yerlerden biri de Manavgat oldu. İlçedeki yangında, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan Lyrbe Antik Kenti de büyük zarar gördü.

LYRBE ANTİK KENTİ YANGINDA BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Manavgat'ta 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te başlayan orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve binlerce hayvan öldü.

İlçenin Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de yangınlardan etkilendi. Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kent, mahallenin üst kısmından başlıyor.

Lyrbe Antik Kenti'ne gidişteki ve çevresindeki bütün ağaçlar yangından dolayı küle döndü. Antik kentte en büyük yapının yer aldığı Agora kısmında küçük yangın izlerine rastlanılırken, dış kısımda kalan duvarlarda yangın izlerinin yanı sıra alev ve duman nedeniyle is meydana geldi.

Agoranın güney kısmında yer alan kemerler, yanan ağaçlardan ve alevlerden zarar görürken, ağaçların da üzerine devrildiği görüldü. Kalıntıların bazı noktalarında yangından dolayı çökmeler meydana gelirken, ağaçlardan düşen kozalaklar ise kalıntıların içini doldurdu.