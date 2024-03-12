Mansur Yavaş'tan İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım ile ilgili dikkat çeken sözler: "Geldi benden Mamak'ta belediye başkanlığını istedi"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündem ve seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın kendisiyle ilgili iddialarına Mansur Yavaş canlı yayında sert yanıt verdi.



Cengiz Topel Yıldırım'ın "5 milyar 928 milyon bir para belediye kasasında olması gerekirken yok soruyoruz bu para nerede?" sözleriyle ilgili açıklama yapan Mansur Yavaş şunları söyledi:

"HERKES AĞZINDN ÇIKANIN SONUCUNA KATLANACAKTIR" "Belediyenin beş kuruşu kaybolmaz. Türkiye'de bütün harcamalarını yayınlayan biziz. Şirketlerde yeminli mali müfettişlerimiz var. Sayıştay denetliyor bizi. Hiçbir şekilde bununla ilgili bilgimiz yok. Sayıştaş raporu olsa bununla ilgili bizi tefe koyarlar. Ruh sağlını kaybetmiş bu arkadaş. Gitsin savcılığa başvursun. Bize bunları savunmak zorunda bıraktırıp projelerimizi anlatmaktan geri koyuyorlar. Bunun muhattapları bizim şirketlerimiz, genel müdürlerimizdir. Herkes ağzından çıkanın sonucuna katlanacaktır."

"BENDEN MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINI İSTEDİ” Işık'ın "İYİ Parti'nin ABB adayı Cengiz Topel Yıldırım, sizinle ilgili bir iddiayı ortaya attı. Asfalt ihalesi yapılıyor. İki firmanın teklifi kuruşu kuruşuna aynı. 27 işgal evi var, 27'sinin de birim fiyatları aynı. Bu ortalama zekaya sahip bir insana çok mantıklı gelmiyordur? diyor. Bunun adı ihaleye fesat karıştırmaktır diyor." sorusuna "Onun söylediği doğru, nasıl doğru diyeceksiniz? İhaleye fesat karıştırmakta onun tecrübesi çoktur. İhaleler nasıl yapılıyor? Bizim bütün ihalelerimiz açıktır. Katılımcılar gelip zarflarını teker teker veriyor. Tek tek zarflar açılıyor. İki kişi kuruşu kuruşuna aynı teklifi vermiş. Fakat birisi eksik evraktan elenmiş. Aynı fiyatı veren ihaleyi alamamış. O ihale uzmanıdır. Çok girip çıkmıştır ihalelere. Siz ihaleye girmeden aynı rakamı verip veremeyeceğini nereden bilebilirsiniz ki? 10 tane katılımcı var. "

"Biri elenmiş, dokuz katılımcı var. Biri fiyatta daha fazla kırım yaparak ihaleyi almış. Böyle bir şey iddia edildiğinde savcılığa gidin diyorum. Lafı ortaya bırakıp geri kaçmayacaksın. Gidersin savcılığa böyle bir şey var dersin. Aday olduğu partinin genel başkanı ile ben 40 ile gitmişimdir. Her yerde Akşener benim dürüstlüğümü anlatmıştır. Akşener'i yalanlıyor. Basına yansıdığı için söylemek zorundayım. Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi, bizde vermeyince oralarda Yavaş'ı karalıyor. Maden Yavaş yanlış bir insan neden bizle çalışma istedi? Mamak'tan belediye başkanı olamazsın dedik, gitti. Lafı ortaya alıp kara almak için böyle konuşmak olmaz. Namuslu bir insansa gidip evrağı savcılığa verecek. Attığı iftiranın bedelini kendisi ödeyecek. Durmuş, durmuş bunu seçime giderken mi öğrenmiş?" diye konuştu.