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  4. Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

09.07.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yeni açılan marketin indirim kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İnsan kalabalığının yola taştığı izdihamda, bazı vatandaşlar baygınlık geçirdi.

Derince ilçesi D-100 Karayolu üzerinde yeni açılan bir market, açılışa özel kampanya düzenledi. Açılış kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar da marketin önünü doldurdu. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı açılışta, markete girmek isteyen vatandaşlar 1 kilometrelik kuyruğa girdi. Yüzlerce vatandaş kuyrukta beklerken, sıra yola kadar taştı.

İNDİRİMİ DUYAN KOŞTU

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri de vatandaşları güçlükle düzene sokmaya çalıştı.
Yol trafiğe kapanınca trafik aksadı, araçlar ve ambulans geçmekte zorlandı.
Kuyrukta beklerken sıcağın ve kalabalığın etkisiyle baygınlık geçiren genç kız ise markete girmekten vazgeçti.
Öğle saatlerinden bu yana kuyrukta beklediğini anlatan Emine Nur Turgut, "Açılışa beni annem getirdi, bu kadar kalabalık olacağını bilmiyordum.

"NEFESSİZ KALDIM"

"NEFESSİZ KALDIM"
Annem bir şeyler alırız diye beni de getirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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