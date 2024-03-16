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  4. Marmaray'da kadın görevli dehşeti yaşadı! Yüzü maskeli ve kapüşonlu halde gelip... Kanlar içinde kaldı, bakın neden saldırmış

Marmaray'da kadın görevli dehşeti yaşadı! Yüzü maskeli ve kapüşonlu halde gelip... Kanlar içinde kaldı, bakın neden saldırmış

16.03.2024 23:52
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İstanbul'da Göztepe Marmaray İstasyonu’nda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli'ye bıçakla saldırdı. Yüzü maskeli ve kapüşonlu halde saldıran Aktay'ın bıçak darbelerine maruz kalan Karadereli, kanlar içinde kaldı. Emniyetteki ifadesinde saldırıyı neden yaptığını söyleyen Aktay, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Göztepe Marmaray İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay(36) yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli’nin(34) yanına yaklaştı. Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

SALDIRMAYA BAŞLADI

SALDIRMAYA BAŞLADI

O sırada Aktay, yanında bulunan bıçağıyla kadın görevliye saldırmaya başladı.

YÜZÜNDEN BIÇAKLADI

YÜZÜNDEN BIÇAKLADI

Yüzünden aldığı bıçak darbesiyle Gülnihal Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı

40 DİKİŞ ATILDI

40 DİKİŞ ATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karadereli’nin yüzüne 40 dikiş atıldığı öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri Çetin Aktay’ı yakalayarak gözaltına aldı. Aktay’ın emniyetteki sorgusunda Gülnihal Karadereli’ye kin beslediği, olayı bundan dolayı gerçekleştirdiği öğrenilirken, Aktay’ın farklı suçlardan 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgusu biten şüpheli adliyeye sevk edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

SALDIRI ANI KAMERADA

İstasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay’ın yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli’ye bıçakla saldırması istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Marmaray saldırı
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