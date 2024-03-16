Marmaray'da kadın görevli dehşeti yaşadı! Yüzü maskeli ve kapüşonlu halde gelip... Kanlar içinde kaldı, bakın neden saldırmış

Olay, dün akşam saatlerinde Göztepe Marmaray İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay(36) yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli’nin(34) yanına yaklaştı. Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

